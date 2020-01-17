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《魔戒》作者托爾金之子95歲高齡辭世　畢生致力編輯出版父親作品

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▲《魔戒》作者托爾金（J.R.R. Tolkien）的兒子克里斯多福．托爾金（Christopher Tolkien）辭世，享耆壽95歲。（圖／翻攝Twitter@TolkienSociety）

▲《魔戒》作者托爾金（J.R.R. Tolkien）的兒子克里斯多福．托爾金（Christopher Tolkien）辭世，享耆壽95歲。（圖／翻攝Twitter@TolkienSociety）

記者吳美依／綜合報導

《魔戒》（Lord of the Rings）作者托爾金（J.R.R. Tolkien）的兒子克里斯多福．托爾金（Christopher Tolkien）於15日辭世，享耆壽95歲，此消息16日由托爾金學會證實。據了解，他是牛津大學講師，也是繪製出《魔戒》「中土世界」地圖的最大功臣，自從父親去世以後，畢生致力於編輯、出版爸爸留下的文學作品。

綜合《中央社》、法國《瓦爾早報》（Var-Matin） 報導，克里斯多福15日在法國東南部的德拉吉尼昂（Draguignan）辭世，享耆壽95歲。根據《紐約時報》，這項消息已經獲得家族成員克拉斯（Daniel Klass）證實。

托爾金學會（Tolkien Society）16日也證實此消息。主席甘納（Shaun Gunner）表示，「克里斯多福對於父親作品的投入，已經出版數十本書籍。他在牛津大學的學術研究，展現身為學者的能力。我們失去了一名巨匠（Titan），他將被哀悼與懷念。」學者菲米（Dimitra Fimi）說，「如果沒有克里斯多福的貢獻，將永遠不可能有今天的托爾金的作品研究。」

CNN報導，克里斯多福1924年11月21日生於英國里茲（Leeds），在牛津長大，二戰時於英國皇家空軍服役，駐紮南非。他之後成為牛津大學古英語、古冰島語的講師。父親於1973年去世以後，他著手編輯、出版爸爸留下的24部作品，包括1977年的《精靈寶鑽》（The Silmarillion）與2018年的《貢多林的殞落》（The Fall of Gondolin），最為人熟知的則是魔戒裡「中土世界」的詳細地圖，直到2018年仍在研究、編輯父親留下的手稿與文學遺產。

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