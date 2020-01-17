樹枝勾住「腳踏車安全帽」！4歲女童爬樹滑倒慘被懸吊勒斃

▲英國一名女童爬樹滑倒，腳踏車安全帽被樹枝勾住，竟不幸遭勒斃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國比斯特（Bicester）一名4歲小女孩與鄰居玩耍，將腳踏車停在路邊，爬樹時不小心滑倒，安全帽竟被樹枝勾住，帽帶緊緊勒住喉嚨，雖緊急送醫，2天後仍不治身亡。法院16日裁定，女童因腦部缺氧死亡，警長史密斯（Bryn Smith）說，「雖然很殘忍又不公平，但這似乎是一起可怕的意外。」

小女孩去年9月8日與一名年紀相仿的鄰居玩耍，2人在家附近一處有著圍籬的草地上嬉戲。她將腳踏車停放在路邊，接著爬上一棵樹，卻不小心滑倒。BBC報導，檢調單位研判，女童的安全帽正巧被樹枝勾住，帽帶「緊緊勒住喉嚨」，整個人頓時被懸掛在樹上。

▲小女孩爬樹時不小心滑倒，沒想到釀成悲劇。（示意圖／免費圖庫pixabay）



一名路人發現以後，趕緊撥打求救專線999，鄰居埃弗里特（Connor Everett）也被呼叫過去幫忙，試圖把孩子從4英尺（大約1.2公尺）的地方救下來。據了解，小女孩被緊急送往約翰．拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital），但由於腦部受傷，2天後仍不幸身亡。

根據《每日郵報》，牛津法醫法庭於16日召開，醫護人員表示，小女孩因缺氧缺血性腦病變（Hypoxic Ischemic Encephalopathy）身亡，法醫索爾特（Darren Salter）也認為，女童的死亡確實是一場意外。警長史密斯說，「只不過是一個孩子爬樹，也許是失足了，導致她的安全帽被樹枝卡住，帽帶勒死她。雖然很殘忍又不公平，但這似乎是一起可怕的意外。」

據了解，案發地點附近一共有12戶人家，那片草地被鄰居公認是「小孩子玩耍的好地方」，如今樹木已被砍伐移除。死者父親索普（Christopher Thorpe）出庭時表示，全家人的生活因這件事「被徹底摧毀」，尤其是深愛女兒「超過自己生命」的妻子，但也衷心感謝所有伸出援手的人。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！