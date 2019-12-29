黎巴嫩新總理承諾「6周組閣」上任10天又爆抗議！示威者怒吼下台

▲黎巴嫩民眾28日晚間聚集在總理官邸之外，要求迪亞布下台。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）19日上任，承諾回應示威者「政治體制改革」的訴求，6周內組成「專家內閣」。但示威者認為，新總理仍屬政治菁英的一部分，也不可能在那麼短的期限內達成目標，大約300名示威者28日集結首都貝魯特（Beirut）的總理官邸外，要求迪亞布請辭下台。

根據《衛報》報導，迪亞布19日上任，他主張示威者的訴求合法，要求民眾給予機會，讓他在6周內組成獨立專家、學者為主的「獨特非凡的政府」。

▲根據《美聯社》，大約300名黎巴嫩民眾28日聚集在總理官邸之外抗議。（圖／達志影像／美聯社）



民眾認為，新總理仍是政治菁英，也不可能在那麼短的期限內組閣，大約300人於28日集結總理官邸之外，譴責迪亞布在貪腐政府中擔任官員，甚至要求他辭職。一名示威者莉娜（Lina）說，「我們願意給他一個機會……名字對我們而言並不重要，我們想要看到政策計畫，他的計劃是什麼？」據了解，南部城市的黎波里（Tripoli）28日也發生抗議活動。

▲黎巴嫩新總理迪亞布（Hassan Diab）希望打破政治僵局，解決經濟危機。（圖／路透）

60歲的迪亞布是貝魯特美國大學教授，曾任教育部長，風格低調，自稱沒有黨派，但受到什葉派穆斯林、軍事組織兼反對黨「真主黨」（Hezbollah）的支持，因此引發遜尼派穆斯林不滿。

▲黎巴嫩百姓不滿政府腐敗、治理無能，自從10月發起抗議。圖為示威者19日晚間反對新總理的抗議。（圖／路透）



綜合外媒報導，黎巴嫩人民不滿政府長期貪腐、治理糟糕，10月起發動抗議，要求趕走政治菁英，改由專家學者組成政府，最後導致前總理哈里里（Saad Hariri）於10月29日黯然下台，但反政府抗議依然持續，政黨協商好幾周以後，終於任命迪亞布，希望化解政治僵局，解救經濟危機。

據了解，黎巴嫩示威爆發以後，大量資本出走，幾乎沒有資金流入，銀行體系瀕臨崩潰邊緣，幣值至今已經貶值30％，中央銀行開始印鈔，掀起通貨膨脹與幣值繼續暴跌的擔憂。

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