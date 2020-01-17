「時間站在台灣這一邊」　華郵：中國正在學習「是人民創造歷史」

▲《華盛頓郵報》專欄作者認為，時間是站在台灣這一邊的。圖為總統蔡英文開票之夜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／編譯

《華盛頓郵報》16日以「時間站在台灣這一邊」（Time is on Taiwan' s side）為題報導，總統蔡英文在大選中壓倒性勝利、香港地方議會選舉結果都顯示「一國兩制」的「荒謬本質」，此外，中國也不需要被遷就。專欄作者威爾（George F. Will）認為，北京以歷史為藉口，做出惡劣行為，如今正在學習「是人民創造歷史，而不是相反過來。」

《華盛頓郵報》報導，香港舉行地方議會選舉48天以後，台灣也利用選票徹底拒絕北京。雖然北京極力反對，施加經濟壓力，拒讓大陸遊客到台灣旅遊，軍事恐嚇，秘密又公然地（surreptitious but flagrant）干預選舉，總統蔡英文（Tsai Ing-wen）仍獲得壓倒性勝利。

▲北京譴責台灣2020年大選結果。圖為習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）



文章中提到，習近平2019年發表《告台灣同胞書》時說，台灣與大陸「必須也將會」統一，因為這是「歷史的偉大趨勢」，官媒也譴責這場選舉的結果是「僥倖」、「歷史洪流中的泡沫」。但在台灣、香港以及中歐等地出現越來越多證據顯示，中國不需要被遷就。

威爾認為，台灣人數個月以來見證著香港示威，也見證了北京緩慢扼殺自由的意圖，上述兩點都顯示出「一國兩制」（one country, two systems）的荒謬本質。他寫道，一國兩制是北京將對台、港實施專制的偽裝，而這個過程不會太溫和，因集權主義的本質是「不是你不能參與政治，而是你必須參與政治。」

▲《華盛頓郵報》以「時間是站在台灣這一邊的」為題報導。圖為總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

文中提到，習近平曾說，台灣問題「不應該一代代地傳下去」。威爾認為，習近平所謂的問題，就是台灣一直以來是獨立的主權國家，擁有自己的立法、貨幣、旅遊簽證、外交等等，此外，台灣2350萬人民中，自我認同是台灣人而非中國人的數量正穩定成長，台美貿易協議將是下個承認其主權的證明，「時間是站在台灣這一邊的。」

▲威爾也特別提到捷克布拉格市長賀吉普（右）拒絕北京，改與台北市締結成為姊妹市的事件。（圖／台北市政府提供）



威爾也引述了捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）的親台立場，呼應前文「中國不需要被遷就」的主張。賀瑞普拒絕配合中方提出對於西藏、台灣主權的政策，甚至公開譴責維吾爾族人權問題，最後與北京解除姊妹市關係，改與台北締結關係。

威爾寫道，一名惡霸引述「歷史」作為藉口，但惡劣行為舉止都反映著對於文明體制的不尊重，「中國正在學習與其意識形態相反的一件事，是人民創造歷史，而不是相反過來。」

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