黎巴嫩「提名新總理」抗議未平！示威者：趕走菁英、專家學者組閣

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）民眾19日晚間發起抗議，反對新總理提名。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）於19日宣布，任命前教育部長、貝魯特美國大學教授迪亞布（Hassan Diab）成為新總理，如果21日通過第二輪協商確認，就會順利就職，希望突破政治僵局，挽救經濟危機，平息持續超過1個月的示威。但示威者持續聚集在各大城市，占領廣場，阻礙交通，反對新總理的提名，要求驅逐政治菁英，由專家學者組成內閣。

▲黎巴嫩前教育部長、貝魯特美國大學教授迪亞布（Hassan Diab）被提名新總理。（圖／路透）

總統奧恩提名新總理，獲得128名國會議員中的69人同意，如果21日第二輪協商確認，新領袖即可就職。60歲的迪亞布曾任交通部長，現在是貝魯特美國大學（American University of Beirut）的教授，獲得真主黨（Hezbollah）及基督教盟友的支持。他表示，將會回應示威者的訴求，迅速組織以專家、學者為主的內閣，「停止崩潰，重建信心。」

▲黎巴嫩民眾不滿政府腐敗、治理糟糕，10月起爆發抗議。圖為首都貝魯特19日晚間的情況。（圖／路透）



示威者不滿政府長期以來的貪腐行為與糟糕治理，10月起發動抗議，要求趕走政治菁英，改由專家學者組成政府，最後導致前總理哈里里（Saad Hariri）於10月29日黯然下台。他們19日晚間持續集結，反對新任總理的提名，占據首都貝魯特（Beirut）烈士廣場（Martyrs' Square），阻礙交通，表達訴求。

《紐約時報》報導，黎巴嫩的政治體系以教派為基礎，總理必須是遜尼派穆斯林，迪亞布卻是獲得什葉派穆斯林、基督徒與真主黨支持，非常特殊，卻也可能因此難以組閣。此外，他的支持勢力包括軍事組織兼反對黨真主黨，這個團體被美國等其他國家認定為恐怖組織。

▲黎巴嫩各地19日晚間爆發抗議，反對新總理提名。（圖／路透）

《衛報》報導，一些政治家指出，迪亞布與真主黨關係密切，他的忠誠度關乎其他國家是否願意釋出援助款項，包括來自法國的110億美金援助計畫。但是，他接下來可能會面臨支持者的壓力，被迫放棄任用技術官僚（Technocrats）組成的內閣，難以達成示威者的訴求。

▲黎巴嫩總統曾對示威者喊話，反而掀起新一波抗爭浪潮。（圖／路透）

據了解，黎巴嫩示威爆發以後，大量資本出走，幾乎沒有資金流入，銀行體系瀕臨崩潰邊緣，幣值至今已經貶值30％，中央銀行開始印鈔，掀起通貨膨脹與幣值繼續暴跌的擔憂。美國金融服務公司「標準普爾」（Standard and Poor）於19日將當地3家銀行的信用評價降級到「選擇性違約」。

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