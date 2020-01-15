錢來了！2020大選結果本週五公告　6政黨補助款年花內政部6.59億

▲六政黨選舉補助款一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）

記者陳弘修／台北報導

2020大選落幕，在依據「政黨票」得票數分配的不分區立委選舉部分，藍綠分別拿下13席，代表第三勢力的民眾黨、時代力量表現亮眼，各自取得5席、3席，根據估算，此次大選政黨得票率超過3%門檻的6個政黨，一年可向政府領取的補助款總計約6億5,937萬元。內政部15日表示，等中選會本週五（17日）正式公告選舉結果後，內政部就會通知各政黨領取。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，全國立委選舉不分區選政黨票得票率達3%以上的政黨，可獲得每年、每票50元的政黨補助款，民進黨在這次選舉中為最大贏家，未來4年可年領2億4056萬餘元，4年下來共可領取約9.6億元。

對於何時可以領取政黨補助款，內政部表示，雖然中選會尚未正式公告選舉結果，但依109年1月11日第10屆立法委員選舉結果暫估109會計年度應補助符合前開規定之政黨，分別為民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨及台灣基進等6個政黨，因此，內政部會等中選會1月17日公告選舉結果後，通知政黨於2個月內掣據向內政部領取。

另外，內政部也表示，按政黨法第22條第1項及第2項規定，第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率達百分之3以上之政黨，依各該政黨得票數計算，每年每票補助新台幣50元，按會計年度由內政部核發，至該屆立法委員任期屆滿為止。

根據中選會公布2020大選政黨票的數據顯示，民進黨總共拿下481萬989票，得票率為33.97%，補助款可年領2億4056萬餘元；排名第二的國民黨總計472萬3504票，得票率為33.35%，每年可獲2億3617萬餘元。

第三名的民眾黨總計158萬8806票，得票率為11.22%，每年可獲得7944萬餘元；時代力量總計109萬8100票，得票率為7.75%，每年可獲得5490萬餘元。而親民黨、台灣基進黨雖未過5%門檻，但仍保住政黨補助款，親民黨總計51萬8921票，得票率為3.66%，每年可獲得2594萬餘元；台灣基進黨總計44萬7286票，得票率為3.15%，每年可領2236萬餘元。

至於新黨的部分，上次的選舉有過門檻，每年獲2550萬餘元，但此次新黨得票率未過3%，未來4年將拿不到政黨補助款。

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