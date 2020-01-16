看完國民黨檢討報告　李正皓一句話怒嗆：欠恁爸一個道歉「他奶奶的！」

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨2020大選慘敗檢討報告出爐，列出「七大敗因」，重點包括高雄市長韓國瑜落跑、失言爭議，以及對兩岸論述等。不過，選前遭國民黨以「抹黑韓國瑜」開除的李正皓表示，自己在選前的示警都成真了，並怒斥「國民黨還欠恁爸一個道歉，他奶奶的！」

李正皓16日在臉書發文提到，去年10月17日被考紀會開除，「我說：『災難不是因為烏鴉叫才來，趕走了烏鴉，災難一樣會到來。』」請問，最後國民黨的滅黨之災是不是真的到來了？

根據本次檢討報告，李正皓點出第三條：韓國瑜無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將等等，備受考驗，庶民形象亦受波及。

▲李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）



還有檢討報告第四條：選戰缺乏科學化的作戰方式...，未見競選團隊參考及利用民調與大數據的資訊，即時評估影響選情的重要因素，並做好因應措施...受到同溫層的迷惑，憑藉著造勢活動的熱度，來質疑民調遭刻意操作，並提出民調蓋牌的策略⋯ 導致無法正確判斷選情。

李正皓表示，事實證明，「該被開除的不是我，而是當時指著我鼻子罵、扣我黑韓產業鏈的帽子，並且縱容悲劇發生的國民黨既得利益者！」

李正皓認為，如果在選前，國民黨願意好好面對真實的問題，及早發現、及早修正，並且強勢介入與接管韓國瑜的選舉。就算總統這樣一席不一定保得住，但至少能保住李彥秀、李永萍、柯志恩等優秀立委的席次，至於讓這麼多優秀的國民黨立委拖著韓國瑜這個大累贅，孤身一人戰死在沙場上嗎？

李正皓說，如果自己在選前的示警全部成真，甚至國民黨中央還將這些結果寫進檢討報告並且經常會核定通過，「那國民黨是不是欠恁爸一個道歉？他奶奶的！」

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