TVBS民調／回歸高雄有危機　53％市民同意罷免韓國瑜

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

2020大選落幕，高雄市長韓國瑜落選後回歸市政，卻得面臨罷免危機。根據《TVBS》最新民調指出，有53％的民眾同意罷免韓國瑜，若罷免連署通過的話最快5月就能進行投票，韓國瑜恐成首位被罷免的市長。

《TVBS》15日釋出最新民調，「如果舉行罷免韓國瑜市長的投票，假如明天就是投票日，請問您會投同意罷免還是會投不同意罷免？」調查結果，有過半（53％）高雄市民表示同意罷免，比例高於不同意罷免的32％，8％表示不會去投票，另外7％沒有表示意見。



此外，對於韓國瑜「請假參選」總統，之後回歸高雄，並承諾要將先前承諾的政見盡快實現，民眾對韓國瑜為來失正表縣是否有信信？《TVBS》調查指出，有32%高雄市民表示有信心（21%非常有信心、11%還算有信心），低於沒有信心的49%（16%不太有信心、33%很沒有信心），另外19%沒有表示意見。

發起罷韓的團體「Wecare」已在選前2020大選前完成第一階段連署，去年12月26日將約3萬份連署書送至中選會，接下來將啟動第二階段活動，最快5月可進行罷免投票，只要有25％以上（約57萬）市民同意，韓國瑜將成為首位遭罷免的市長。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於109年1月13日至14日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,203位20歲以上高雄市民，其中拒訪為173位，拒訪率為14.4％，最後成功訪問有效樣本1,030位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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