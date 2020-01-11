快訊／戰神掰了！時力擺脫滅黨危機奪3席　小燈泡媽闖關成功

▲陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／台北報導

第三勢力小黨力拚2020國會，上屆立委選舉拿到5席的時代力量，如今面臨泡沫化危機，外界關注這次時代力量是否會順利通過5%門檻。此次立委選舉時代力量奪下7.75%、分配到3席，排不分區第一的陳椒華、排第二的邱顯智、排第三的小燈泡媽媽王婉諭順利過關，但從區域立委轉戰不分區的黃國昌確定無法續留立院。

時代力量2015年創黨，挾太陽花學運氣勢，在2016年立委選舉處女秀就在不分區立委拿下6.11%，共取得5個席次，包括3席區域立委與2席不分區立委。不過，時代力量因路線之爭導致林昶佐、洪慈庸陸續退黨，高潞以用也遭開除，一度面臨泡沫化危機，但時力這次不分區拿下3席，票數突破100萬，表現比上屆的74萬4315票更佳。

雖然黃國昌無緣下屆國會，但他透過臉書表示，謝謝朋友們的鼓勵，很開心與時代力量打了美好的一仗，相信在新的國會中，陳椒華、邱顯智和王婉諭組成的時代力量黨團，絕對會持續是新國會中最強的監督力量。

黃國昌表示，選舉結束了，新民意產生了新國會，恭喜所有當選人。他要感謝黨部全體同仁的群策群力，更感謝所有志工朋友無私的奉獻，與全體支持者的熱情相挺。「你們給予的力量，讓時代力量得到了超過100萬政黨票的支持，較2016年的74萬票成長許多。國昌點滴在心，真的感謝大家。」

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黃國昌說，經過風雨的淬煉，時代力量不僅繼續茁壯，而且隊伍越來越堅強。他相信，這支隊伍將繼續引領新政治的道路前行。今晚，雪片般的訊息湧入信箱，表示惋惜。朋友們，謝謝您們的鼓勵，很開心與時代力量打了美好的一仗。

▲黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量不分區立委名單：（未分配到席次的立委以刪除線顯示）

1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）

2.邱顯智（時代力量前黨主席）

3.王婉諭（小燈泡媽媽）

4.黃國昌（立委）

5.翟本喬（前台北市政顧問）

6.關心羚（獸醫）

7.王幗英（台灣會計師金控副總）

8.陳永興（民報發起人）

9.吳佩芸（時代力量秘書長）

10.白卿芬（台灣經濟研究院負研究員）

11.趙芸菁（在地文創家）

12.詹智鈞（屏東基督教醫院神經內科主任）

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