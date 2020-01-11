民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐

▲2020民眾黨開票之夜，柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2019年8月籌組台灣民眾黨，2020進軍立院首戰就斬獲158萬張政黨票，包含蔡壁如在內一口氣送了4名柯家軍加上1名「郭家軍」高虹安進入立院。而就在選舉大獲佳績的隔一天，柯文哲12日將展開訪歐之旅，預計造訪捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞以及芬蘭等國。

2020大選11日正式落幕，台灣民眾黨雖然囊括超過158萬張政黨票，但一直到最後一刻，被視為勝選與否關鍵的蔡壁如才確定進入立院。對於驚險壓線進入立法院，蔡壁如受訪時笑說，每次開票都要開得這麼驚險，稱自己本來一直覺得不會上。

據了解，由於藍綠選前議題操作強勢，各自主打「亡國感」、「網軍」等，將民眾黨邊緣化，因此民眾黨內部評估並不樂觀。如今開票夜政黨票數字不斷衝高，最終成軍首戰繳出158萬票、5席的成績單。

民眾黨今年在不分區立委收穫豐富，提名28人拿下5席，包括北市勞動局長賴香伶、中山大學政治經濟系教授張其祿、鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安、世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠，以及北市府前顧問蔡壁如。

柯文哲受訪坦言，現在狀況是所謂「不關鍵少數」，民進黨還是單獨過半，因此民眾擋在政治上並不能產生多大的影響。但未來民眾黨有2個目標，分別是影子內閣以及示範作用，且對於各黨派的合作也不設限，只要對人民福祉對台灣利益有利，跟誰都能合作。

而就在首次參與立委選舉就獲勝的隔一天，柯文哲將按照既定計畫啟程訪歐，12日白天都沒有安排公開行程，預計在晚間11點左右在桃園機場接受訪問。根據市府規劃，柯首站將到捷克，與布拉格締結姊妹市，接著再前往波羅地海，造訪拉脫維亞、愛沙尼亞以及芬蘭等國。