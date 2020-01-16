李彥秀敗給高嘉瑜關鍵在「韓國瑜幫造勢」　沈富雄：切割是必要的

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記者黃翊婷／綜合報導

台北市第4選區立委當選人高嘉瑜以12萬票擊敗對手李彥秀，雙方差距其實只有6706票。前立委沈富雄在政論節目中分析，李彥秀敗選的關鍵人物就是韓國瑜，「她被韓國瑜拖下去了，如果做一個明確的切割，講到說她當選重要、韓落選已經注定，這個講得出口，我覺得高嘉瑜就比較困難。」

▲沈富雄認為，韓國瑜幫李彥秀造勢就是敗選的關鍵原因之一。（圖／記者林敬旻攝）

沈富雄在15日播出的政論節目《平論無雙》中提到，李彥秀和高嘉瑜都有從政經驗，也很有魅力、一樣美，但是這個選戰的PK盤，最後把李拖下來的主要力量就是韓國瑜，「其實我有跟李彥秀講過，妳要狠，妳真的要夠狠，妳要做，不要說殺得很絕，但是妳某種程度跟韓國瑜做切割是必要的，妳甚至應該強調『我的落選對國民黨團的傷害』。」

沈富雄指出，國民黨團拿下38席，多一個或少一個李彥秀差很大，民進黨團61席加上4個黨友，多一個或少一個高嘉瑜影響不大，雖然李聽進去了，但是做不來，「因為她還是很保守，不能得罪人」、「她狠不下來，如果做一個明確的切割，講到說她當選重要、韓落選已經注定，這個講得出口，我覺得高嘉瑜就比較困難」。

▲高嘉瑜擊敗深耕基層的現任立委李彥秀。（圖／記者崔至雲攝）

對此，同樣是節目來賓的高嘉瑜回應，其實在選戰策略操作上，李彥秀一開始並沒有刻意和韓國瑜站在一起，是到最後關鍵兩週才一起辦了一個造勢活動，這可能就是最後的選戰策略，但現在再來講都是事後諸葛了，假如李當選，大家也可以說是韓國瑜有加分、有幫助。

高嘉瑜認為，很難認定李彥秀敗選的原因是在韓國瑜幫忙造勢太成功，畢竟勝負差距都是在誤差範圍內，「有時候投票，那時候的心情跟感覺，你很難現在去預測說，那個過程你做的是對或是錯，但是選舉的結果就是這樣，我們就只能更努力去面對明天。」