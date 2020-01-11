全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

2020選舉結果已經出爐，蔡英文的得票率為57.3%，韓國瑜的得票率為38.5%，宋楚瑜的得票率為4.2%，蔡韓兩人的支持度差距為18.8%。《ETtoday新聞雲》於2019年12月24日至12月27日進行封關前民調，在蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3組人馬對戰方面，蔡英文以48.2%支持度領先韓國瑜的27.9%與宋楚瑜的6.6%。蔡英文與韓國瑜兩人的支持度差距為20.3%，誤差範圍內，蔡韓兩人的支持度差距落在18.3%-22.3%。