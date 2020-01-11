快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九765萬票紀錄





▲總統蔡英文。（圖／黃世杰總部提供）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

2020總統、立委大選進入開票階段，民進黨推派的總統蔡英文、副手賴清德在晚間8時30分左右，票數突破770萬票，打破2008年前總統馬英九、前副總統蕭萬長的765萬9014票，成為歷任中華民國民選總統中，得票數最高的候選人。根據中選會估計，投開票時間不會晚於過去任何一次選舉，目標在晚上10點前開完總統票數。

回顧台灣歷年總統大選結果，在1996年時，李登輝與連戰拿下581萬票，擊敗民進黨的彭明敏與謝長廷；在2000年時，陳水扁與呂秀蓮拿下487萬票，擊敗國民黨的連戰、蕭萬長的292萬票，以及無黨籍的宋楚瑜、張昭雄。

在2004年時，陳水扁、呂秀蓮拿下647萬票，贏過國民黨與親民黨聯手的連戰、宋楚瑜組合。在2008年時，國民黨的馬英九、蕭萬長拿下破紀錄的765萬票，擊敗民進黨的謝長廷、蘇貞昌的544萬票。

在2012年時，國民黨馬英九、吳敦義拿下689萬票，擊退民進黨蔡英文與蘇嘉全的609萬票；在2016年時，民進黨蔡英文、陳建仁組合拿下689萬票，擊敗國民黨朱立倫與王如玄的381萬票。

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