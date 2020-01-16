國民黨選前5天估「韓贏蔡37萬票」　名嘴曝內幕：同日民調輸11％

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨上陣角逐2020總統大位，卻以慘敗收場，選後各界紛紛對黨內的選前估票提出質疑。對此，資深媒體人尚毅夫在政論節目中爆料，國民黨在選前5天預估韓會贏蔡37萬票，同日做的滾動式民調卻輸了11％，「你估票估成這樣，然後輸成這樣，（吳敦義）都沒責任？」

談到國民黨在大選慘敗的狀況，尚毅夫在15日播出的政論節目《平論無雙》中直指，吳敦義就是首要戰犯，當然候選人自己也要檢討，而在民調方面，選前5天也就是1月6日堪稱超級精彩，「國民黨的滾動式民調，因為現在事後可以講了，蔡英文是39.3％、韓國瑜28.8％、宋楚瑜11.8％，以及未表態20.6％。」

▲國民黨選前估票認為韓國瑜可以贏過蔡英文37萬票。（圖／記者林敬旻攝）

尚毅夫說，同一日國民黨的第三次估票結果，韓國瑜是650萬票、蔡英文617萬票、宋楚瑜66萬票，韓的得票比例是49.92％、蔡46.13％、宋4.95％，「估票是怎麼估出來的？所以為什麼傳出國民黨認為韓國瑜會贏37萬票，就是估票的數字，民調輸11％多，估票卻是贏37萬票。」

接著，尚毅夫談到立委選情，同樣是國民黨在6日做的預測，立委贏10％以上的14席、贏3到10％的16席、贏0到3％的15席，立委幾乎過半，總統也要贏，選情預測超級樂觀，「你估票估成這樣，然後輸成這樣，然後都沒責任？那請問一下，吳敦義你所率領的黨中央是怎麼估出這個票的？」

▼韓國瑜敗選後回到高雄市政府上班，韓粉特地帶著花束前來鼓勵。（圖／地方中心攝）