聽到沈一鳴出事當下痛哭...退役老長官眼泛淚光：他非常努力又英俊瀟灑





▲葛光越悼念黑鷹罹難者。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。三總懷德廳設置靈堂供外界前來弔唁殉職將士，除了包含總統蔡英文等眾多政治人物前來致意，沈一鳴的老長官葛光越下午也帶著多位退役弟兄來到現場。談到這位過去的老同事，葛光越難過表示很可惜，印象中的沈一鳴英俊瀟灑又非常努力。

葛光越受訪時眼眶泛紅表示，聽到沈一鳴出事的當下心情難過痛哭，對於他的離去感到非常可惜，因為想來向老同事致意，所以在通訊軟體上邀請幾位退休弟兄，一行人特地從新竹北上，就是要來送沈一鳴最後一程。

葛光越表示，當初在軍中自己是聯隊長，沈一鳴是中隊長，印象中沈一鳴非常努力，總是埋頭苦幹不怕累，大家都說他是優秀的軍官，事實上他靠著自己的努力增加學歷經歷，最後成為國家的優秀長官，他是靠自己努力出來的。

葛光越分享，作為飛官在飛機上面對強大壓力，沈一鳴當年努力練粗自己的脖子，才能避免因為高空壓力而造成「黑視」，大家看到的沈一鳴英俊瀟灑，事實上當年在軍中的他脖子很粗，也證明他對自己工作的認真與努力。

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