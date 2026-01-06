馬杜洛出庭超囂張！穿囚服喊「新年快樂」狂插嘴　偷藏筆當場被抓

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在紐約出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛於當地時間5日中午在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭受審，這場審判卻被外媒描述成「荒誕奇觀」，因馬杜洛在法庭上態度桀驁不馴，頻頻插話自辯，更堅持自己仍是委內瑞拉合法總統，就連他的律師都示意警告。

《衛報》形容，3日在卡拉卡斯被美軍突襲逮捕後，馬杜洛完成從委內瑞拉首都到美國法庭的驚人轉折，強勢個性在法庭上顯露無遺，展現狂妄、嚴肅與挑釁的態度。

馬杜洛現身法庭時雖未戴上手銬，但雙腳被腳鐐束縛，走進法庭時目光看向陪審團，坐下前竟用英文向旁聽席高喊，「新年快樂！」妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）隨後跟上，臉部貼著兩塊繃帶，兩人皆穿著囚服。

這對夫妻因川普政府司法部提出的毒品恐怖主義指控受審，過程中兩人戴著耳機接收即時翻譯。馬杜洛時常低頭查看起訴書內容，並在紙上塗寫。當法官照慣例確認身份並概述指控內容時，馬杜洛開始搖頭表示異議。

他報出全名後馬上開始為自己辯護，堅稱他仍是「委內瑞拉憲法共和國總統」。馬杜洛激動表示，「我在這裡，從1月3日就被綁架，我在家裡被抓走。」這時法官打斷並提醒他，之後會有適當時機提出這些主張，現階段應專注於確認身份的程序。

報導描述，馬杜洛站立時態度也十分挑釁，時而將指節抵在桌面，時而雙手交握如祈禱狀，兩根食指卻指向法官方向。他隨後正式提出無罪抗辯，用西班牙語喊出「我沒有罪」和「我不是罪犯」，坐下後律師對他比出嘴巴手勢並搖搖頭，顯然在警告當事人收斂言詞。

審訊接近尾聲時，馬杜洛主動向法官請求保留他的筆記，檢方稱會和獄方人員協調，確保筆記回到他手中，但起身退庭時他還試圖將一支筆塞進筆記本中，隨即被執法人員發現並收回。

離開法庭時，旁聽席有人大喊馬杜洛是「非法總統」，馬杜洛穿過走道時則大聲回應，「我是被綁架的總統，是戰俘！」

法官將排定此案下次開庭為3月17日，馬杜洛夫妻目前暫未申請保釋，但保留日後申請審前釋放的權利。其律師團已為兩人申請醫療照護，佛羅雷斯的律師更指控，她在「綁架過程中」遭受多處傷害，包括可能的肋骨骨折。