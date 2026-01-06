　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛出庭超囂張！穿囚服喊「新年快樂」狂插嘴　偷藏筆當場被抓

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在紐約出庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在紐約出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛於當地時間5日中午在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭受審，這場審判卻被外媒描述成「荒誕奇觀」，因馬杜洛在法庭上態度桀驁不馴，頻頻插話自辯，更堅持自己仍是委內瑞拉合法總統，就連他的律師都示意警告。

《衛報》形容，3日在卡拉卡斯被美軍突襲逮捕後，馬杜洛完成從委內瑞拉首都到美國法庭的驚人轉折，強勢個性在法庭上顯露無遺，展現狂妄、嚴肅與挑釁的態度。

馬杜洛現身法庭時雖未戴上手銬，但雙腳被腳鐐束縛，走進法庭時目光看向陪審團，坐下前竟用英文向旁聽席高喊，「新年快樂！」妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）隨後跟上，臉部貼著兩塊繃帶，兩人皆穿著囚服。

這對夫妻因川普政府司法部提出的毒品恐怖主義指控受審，過程中兩人戴著耳機接收即時翻譯。馬杜洛時常低頭查看起訴書內容，並在紙上塗寫。當法官照慣例確認身份並概述指控內容時，馬杜洛開始搖頭表示異議。

他報出全名後馬上開始為自己辯護，堅稱他仍是「委內瑞拉憲法共和國總統」。馬杜洛激動表示，「我在這裡，從1月3日就被綁架，我在家裡被抓走。」這時法官打斷並提醒他，之後會有適當時機提出這些主張，現階段應專注於確認身份的程序。

報導描述，馬杜洛站立時態度也十分挑釁，時而將指節抵在桌面，時而雙手交握如祈禱狀，兩根食指卻指向法官方向。他隨後正式提出無罪抗辯，用西班牙語喊出「我沒有罪」和「我不是罪犯」，坐下後律師對他比出嘴巴手勢並搖搖頭，顯然在警告當事人收斂言詞。

審訊接近尾聲時，馬杜洛主動向法官請求保留他的筆記，檢方稱會和獄方人員協調，確保筆記回到他手中，但起身退庭時他還試圖將一支筆塞進筆記本中，隨即被執法人員發現並收回。

離開法庭時，旁聽席有人大喊馬杜洛是「非法總統」，馬杜洛穿過走道時則大聲回應，「我是被綁架的總統，是戰俘！」

法官將排定此案下次開庭為3月17日，馬杜洛夫妻目前暫未申請保釋，但保留日後申請審前釋放的權利。其律師團已為兩人申請醫療照護，佛羅雷斯的律師更指控，她在「綁架過程中」遭受多處傷害，包括可能的肋骨骨折。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

國際熱門新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

更多熱門

相關新聞

馬杜洛掀超強帶貨能力！

馬杜洛掀超強帶貨能力！

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於美東時間3日遭美軍非法綁架，其被戴上手銬、押送抵達紐約（New York）的照片，意外讓1家位於緬因州（Maine）、主打美國製造（Made in USA）的服飾公司，成為全球鎂光燈焦點。

馬杜洛律師超大咖　曾替亞桑傑重獲自由

馬杜洛律師超大咖　曾替亞桑傑重獲自由

「川普不挺和平獎得主」內幕曝光

「川普不挺和平獎得主」內幕曝光

諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

關鍵字：

馬杜洛委內瑞拉法庭受審毒品案政治風波

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面