生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵售票機故障第3天　產工轟「全面恢復是謊言」

▲▼台鐵,售票機,旅客,購票。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵售票機異常邁入第三天。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵售票機前天（4日）發生連線異常，昨聲稱已恢復正常運作。不過台鐵產業工會今天揭露，售票機故障已邁入第3天，「全面恢復正常運作」說法是謊言，該案已影響全國旅運，交通部不應置身事外，台鐵應對外統一說明，並檢討停聘部分工時人力政策。

台鐵產業工會表示，台鐵自動售票機自1月4日發生無法連線異常以來，至今已進入第3天。台鐵昨日卻對外表示「狀況已排除，目前各站自動售票機均正常運作」，此一說法與基層及現場實況明顯不符。

工會指出，令人不解的是，故障發生至今，台鐵公司官網及官方社群平台皆未發布任何對旅客的公告或說明，直到今日早上才以內部電報通知，內容僅要求同仁回報異常情形，並指示車站「加派人力」因應，讓各車站獨自承受旅客的情緒，絲毫感受不到台鐵公司實際的應變狀況。

台灣鐵路產業工會嚴正指出，這正是典型的「有事基層扛，沒事砍基層」作法。公司理應提出統一對外說明，並檢討回復充足人力，交通部不應袖手旁觀。

售票機故障邁入第3天，目前已經傳出有車站因為旅客付費購票後無法取票，有員工考量旅客趕車而先行認賠的誇張行徑，也有旅客至車站購票才知道售票機故障，衍生第一線員工承擔旅客不滿情緒，並疲於解決問題。

產工指出，台鐵此次應變不僅未能支援現場，反而放任旅運品質持續惡化，更諷刺的是，台鐵近期才發函禁止各站續聘部分工時人力以降低人事成本，如今系統故障卻要求「加派人力」，實際上卻無人可派，只是讓車站與現場同仁承受更大壓力。

產工認為，此次售票機異常影響範圍遍及全台各站，交通部至今未見任何協助宣導或應變作為，顯然未將全體旅客權益放在首位。

產工提出3點訴求，包括台鐵應秉持專業態度，應透過網路、新聞媒體等方式，向旅客統一說明目前情形，讓旅客預知須以台鐵APP或其他方式購票，降低旅客與現場同仁衝突可能，並成為台鐵既定流程，因為旅運品質的維護不僅是現場同仁的責任，上下都應設法確保不讓員工獨自面對。

第二，工會則要求台鐵應檢討停聘部分工時人力政策，為緊急事件預留人力。第三，工會認為此事影響範圍是全台各站，交通部不應袖手旁觀，應該協助台鐵公司宣導與應變。

01/04 全台詐欺最新數據

台南市持續推動交通安全政策，成果再度獲得中央肯定。交通部日前公布2024年度「道路交通安全執行成果」綜合管考結果，台南市榮獲第一名績優獎項；同時，市府推動的「府城有禮 人本交通新文化」創新宣導計畫，也在交通部「第17屆道安創新貢獻獎」中奪下交通安全教育組冠軍，雙雙寫下亮眼成績。

