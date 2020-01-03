黑鷹失事罹難者均坐前排　專家研判遭正面撞擊墜毀

▲國防部派員入山搜尋黑鷹黑盒子。（圖／記者游芳男翻攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。前空軍教官于皓瑋研判，以直升機的殘骸來看，應不是國防部一開始宣稱的「迫降」，而是「碰到東西」遭到正面撞擊，也造成前座乘客受到的撞擊最大。

沈一鳴一行人2日上午預計前往宜蘭東澳嶺進行春節慰問，不料所搭乘的UH-60M黑鷹直升機於新北市烏來山區墜毀，造成沈一鳴在內共8人罹難、5人獲救。事實上，東澳嶺是由空軍第一雷達分隊駐守，海拔有821公尺高，素有「東台灣之眼」之稱，站內設有一座定向FPS-117雷達與一套能夠移動之PTS-117偵測雷達，嚴密監守著我國東北部的領空。

空軍第一雷達分隊為空軍重要的雷情提供單位之一，駐守在東澳嶺雷達站，負責執行偵蒐任務，並藉由資電部提供之電路，將信號傳送至空管中心及各區域作戰管制中心運用，除執行雷達偵蒐任務之外，也針對重點機敏處所加強巡查，並實施各項狀況演練。

▲軍方尋獲失事黑鷹直升機黑盒子。（圖／國防部提供）



于皓瑋表示，一般來說總統與各軍種司令，都會在春節前夕到各地進行慰問，且大部分雷達位處較偏僻，一定要用直升機運輸。因此，早期負責運送物資、蔬果的大卡車多為一週一次、駐守人員下山則是一個月一次。

于皓瑋指出，若搭乘直昇機由松指部到東澳嶺雷達站，僅需約十幾分鐘的航程，可分為山線與海線兩條路線，通常在天氣不好、或是山頭雲霧繚繞時會選擇走海線，從淡水河口出海、順著北海岸經三貂角沿海岸線飛行，但所需時間較山線來得久，約要耗時一至一個半小時。他說，不管走海線或是山線都要先做過飛行計劃，由參謀本部決定、依照天氣標準再由空軍司令部做飛行計劃。

于皓瑋說，執行飛行任務前仍需觀察現行天氣，亦即近兩小時內的天氣變化，但中央氣象局所設的氣象站皆為固定式，例如各機場或玉山觀測站，若要飛往沒有觀測站的地方，天氣自然就沒辦法掌握。

▲軍方尋獲失事黑鷹直升機黑盒子。（圖／國防部提供）

不過國防部2日上午在事發後，不斷稱失事事件為「迫降」而非「墜毀」，于皓瑋則研判「它是有碰到東西」，可能遭到正面撞擊，因為若是機械故障飛行員就會馬上做求救信號，且UH-60M黑鷹直升機也無法將燃油放掉，因此排除掉燃油遭放光的可能性。

據了解，失事的黑鷹直升機艙內座位共5排，最前排坐的是正駕駛葉建儀中校與副駕駛劉鎮富上尉，第2排為機工長士官許鴻彬，沈一鳴、政戰局副局長于親文少將坐在第3排，第4、5排為背對背的座位設計，按照官階往後坐。

于皓瑋說，飛機的撞擊有點像遊覽車，若遭到正面撞擊前端乘客、司機受到的傷亡程度就會最大，反之若遭到追撞則是後座乘客傷亡會較嚴重。不過，直升機並不會被追撞，因此研判該架黑鷹是正面遭到撞擊，之後便左右搖晃、「變成一塊鐵掉下去」，也造成坐在機頭葉建儀、劉鎮富、許鴻彬，以及第一排的沈一鳴、洪鴻鈞及于親文等人罹難。

此外，于皓瑋認為事故原因也可以排除人為因素，不僅正駕駛葉建儀的飛行時數高達2651小時，且葉建儀與副駕駛劉鎮富以前皆是駕駛S-70系直升機，與這次出事的UH60性能一模一樣，兩人也都是空軍出身，因此沒有技術銜接的問題。

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