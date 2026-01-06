快訊／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢調搜索約談董座父子10被告

▲北檢偵辦立德電子持股遭盜賣案，搜索並約談董事長父子到案說明。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

電源供應器廠立德電子(3058)資產包括多項轉投資股權，卻被會計師查帳發現，在過去2年內，遭人盜賣公司持有的1450萬股，價值約1.7億元，至今僅回補1億元，台北地檢署懷疑立德包姓董事長和時任總經理的兒子涉嫌特別背信與財報不實等罪，6日兵分12日搜索立德公司等處，並約談包姓父子與財務主管等10名被告到案。

檢調獲報調查，包姓前總經理與吳姓財務女主管涉嫌在2023年間，將立德轉投資的500萬股份賣給萊力國際商務公司，然後在2024年間又賣出950萬股給萊力當時的廖姓負責人，但這2次交易所得都沒有回到公司，經董事長簽名的公司財報也完全沒有揭露。

直到會計師查帳發現問題後，立德在2025年5月才發布重訊，指出有高階經理人違反內部控制制度，處分未上市上櫃股票，同時公布立德已回收2024年被賣出的950萬股成本價約1億元，但較早被賣出的500萬股估價約7000萬元，至今流向不明。

檢察官王繼瑩指揮調查局北機站調查，懷疑全案涉及《證券交易法》特別背信、財報不實等罪，6日搜索力德、萊力公司等12個地點，並約談包姓董事長父子、吳姓女主管、萊力廖姓前負責人等10名被告。