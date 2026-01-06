　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陰莖手術失敗「縮水6公分」 回不去！　男15年後獲賠74萬

▲▼ 痛苦,煩惱,焦慮,焦躁,難過,憂鬱。（圖／CFP）

▲ 男子聽從醫生建議動手術，未料造成無法復原的傷害。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙一名男子因陰莖彎曲問題接受手術治療，術後竟導致生殖器縮短6公分，歷經15年漫長訴訟後，法院近日判決醫院須賠償2萬歐元（約新台幣74萬元）。

El Doce報導，這名現年67歲的男子2011年10月因陰莖異常疼痛勃起及彎曲問題求醫，被轉介至卡塔赫納聖瑪麗亞德爾羅塞爾醫院泌尿科，確診罹患佩洛尼氏病（Peyronie's Disease），這是一種會造成纖維組織形成、陰莖彎曲及勃起疼痛的疾病。

由於藥物治療成效不佳，他在醫師建議之下於2012年10月在穆爾西亞一間公立醫院接受陰莖矯正手術，術後被要求暫停所有性行為，並安排隔年6月回診追蹤。

未料手術後狀況更糟，男子不僅出現嚴重勃起功能障礙，陰莖更縮短了6公分，嚴重影響正常性生活，且由於龜頭被埋進皮下脂肪組織中，連坐著都會感到疼痛。

這名男子四處求醫，2015年1月瓦倫西亞一家醫院泌尿科專家卻告訴他，他的病情已無法復原，令他憤而提起訴訟，求償逾6.7萬歐元（約新台幣247萬元）。

法院審理後認定，患者術前雖簽署同意書，但醫院提供的資訊過於籠統，未能讓患者在知情狀況下做出決定，更重要的是院方未告知患者手術失敗機率很高，且存在陰莖縮短及影響性生活的重大風險，最終法院判決穆爾西亞衛生部門須賠償男子2萬歐元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

國際熱門新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

更多熱門

相關新聞

台人瘋跨年吃12顆葡萄　西班牙人曝脫單秘訣

台人瘋跨年吃12顆葡萄　西班牙人曝脫單秘訣

31日為2025年最後一天，各國皆有不同的跨年習俗，其中西班牙流行在午夜12下鐘聲響起後36秒內吃完12顆葡萄，象徵新的一年12個月平安順利。這項傳統近年在台灣掀起熱潮，不僅吸引民眾跟風挑戰，也帶動葡萄買氣，同時引發正確吃法與安全性的討論。

把耶穌變猴子　畫家阿嬤94歲辭世

把耶穌變猴子　畫家阿嬤94歲辭世

42歲男被一次植6個心臟支架後去世

42歲男被一次植6個心臟支架後去世

醫師暴揍男病患　失控畫面曝光

醫師暴揍男病患　失控畫面曝光

逼老婆下海賣淫！　惡魔夫判關6年

逼老婆下海賣淫！　惡魔夫判關6年

關鍵字：

陰莖手術佩洛尼氏病醫療糾紛賠償判決西班牙

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面