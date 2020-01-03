吳斯懷憶沈一鳴哽咽　嘆「總長夫人的話」是所有軍眷的心聲

▲國民黨不分區立委吳斯懷談沈一鳴不禁哽咽。（圖／記者宋良義攝）

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黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，今（3）日不少官員陸續前往靈堂致意。國民黨不分區立委吳斯懷受訪時也難掩情緒哀痛，哽咽表示，和沈一鳴共識過，有深厚交情，更讓他敬佩的是，沈夫人在意外發生後，告訴總統蔡英文「我會堅強，我以丈夫為榮！」這句話真的是所有軍眷的心聲。

吳斯懷說，以前在六軍團擔任指揮官的時候，沈總長是新竹幻象戰機連隊的連隊長，一起共同參與過很多次漢光演習，有很深厚的交情。他說，得知幾位同仁殉職，內心真的很難過，昨（2）日晚上也在國民黨門口辦了臨時的燭光追思晚會。

吳斯懷進一步說道，沈一鳴為人處世非常和善，工作上包括飛行專業和軍事外交都很優秀，是國軍難得的人才，有非常多了不起的軍人德範，這場意外真的是痛失一大人才。

他更不禁替國軍喊話，軍人為國家的犧牲不是只有在戰場上，平時空軍、海軍、陸軍在執勤時，都是冒著生命危險，之前921搭直升機勘災時，也曾經差點發生意外。說到激動處，他也哽咽直說，「女兒都說爸爸你是因為運氣好才活下來的。」而他也特別提到沈總長夫人的堅強和以丈夫為榮的態度，感嘆說道「這真的是所有軍眷的心聲。」

最後吳斯懷也呼籲，希望網友不要在這件事情上做太多文章，要相信國防部的專業，讓他們來找原因，不要做太多揣測和留言，對於罹難者家庭，也要給家屬空間。