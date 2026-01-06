　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPASS恐停擺！北北基桃12日開會　綠轟：作秀！蔣萬安應與藍委溝通

▲台北市長蔣萬安出席議員就職三周年慈善活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。台北市議會民進黨團今（6日）表示，市府稱將邀新北基桃開會是捨近求遠，意圖創造聲量、作秀，甩鍋中央，因為卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，台北市5席國民黨籍立委就是始作俑者之一，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會。

台北市交通局昨日稱因TPASS的中央補助款未入帳，目前以去年剩餘預算撥付，北北基桃地區大批通勤族恐受影響，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通。

台北市議會民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安應回去告訴國民黨立委，讓總預算盡速排審，以利各項民生補助可以持續，而非「政治優於民生」甚至「以民眾福祉為要挾」在立法院無止盡的杯葛。

黨團副召集人何孟樺砲轟蔣萬安，面對統籌分配稅款斤斤計較，明明有錢卻要說成沒錢，就連「地制法」分工屬於地方的學校冷氣電費也要計較，但迄今仍無法說明數百億經費如何應用。面對TPASS補助可能斷炊，更一改之前批評中央的口吻，極力為立法院開脫。她說，首都市長不能只是依「芯」行政，中樞所在不能只剩對中輸誠，作為自封的「台北隊長」，就要管好台北隊員、要求徐巧芯等擺爛藍委履行民代職責，審議預算，而不是讓「台北隊」變成浪費全民時間，虛耗稅金薪餉的「碩鼠隊」。

黨團幹事長顏若芳痛批，蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖透過四市平台轉移焦點，卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防籌碼，她強調，市議會正進行總預算案審查，但源頭的中央總預算案卻被藍白聯手卡在立法院，藍白委「連議員都不如」，且若中央補助無法到位，市議會現在審預算根本是「審心酸的」，屆時不僅TPASS受害，連帶北市各項重大建設與預算都將面臨無米之炊的窘境。

民進黨團強調，「沒有中央預算，北市財政寸步難行」，北市府115年度總預算案歲入規模的2098億元中，來自中央的補助款就高達844億元，佔比高達約4成，但中央預算卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立法委員，正是阻擋預算的始作俑者之一。

針對民進黨團指稱蔣萬安市長曾表示「下週將邀集基北北桃四市首長開會討論對策」，北市交通局則說明，下週召開的會議並非四市首長會議，而是由四市交通主管機關出席的會議。具體而言，台北市交通局預計於115年1月12日召開「基北北桃公共運輸發展平臺」115年第1次工作小組會議。

本次工作小組會議，是就區域公共運輸相關議題進行專業討論與研議，確保公共運輸服務不中斷、不中止，全力維護通勤民眾權益。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

蔣萬安TPASS台北總預算立法院國民黨民進黨

