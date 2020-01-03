LIVE／蔡英文替沈一鳴8將士點燈　台北賓館4日開放民眾追思

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

對於黑鷹直升機2日失事造成8位將士殉職，總統蔡英文特別指示，在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，她在3日晚間8點親自點燈，特別向殉職將士致敬。台北賓館在4日及5日兩天早上9點至晚間9點，也開放給國人前往向殉職國軍致意。

蔡英文3日核定參謀總長沈一鳴等7位殉職將士，依照原階各追晉一級；總士官長韓正宏因已為總士官長，故不再追晉，而是核頒「雲麾勳章」。

據了解，本來依照規定總士官長韓正宏是頒「干城獎章」，是在蔡英文指示下，追加「雲麾勳章」。

另外，蔡英文在3日上午舉行的軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，讓民眾能夠在4日前往追思致意。

總統府說明，這是設置讓民眾可以致意的場所，不是靈堂，4日及5日兩天早上9點至晚間9點，開放國人前往向殉職國軍致意。

▲蔡英文指示設立台北賓館「0102殉職將士會場」。（圖／記者屠惠剛攝）



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