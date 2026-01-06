　
生活

遇到攻擊怎麼防身？警曝「6樣常見物品」有效果：打到非常痛

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲遇到突發狀況，該怎麼防身？圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

前段時間，台北捷運發生隨機攻擊事件，引發大眾恐慌。遇到突發狀況，該如何逃命？拿過全國跆拳道冠軍的警察黃順吉就公開幾個方法，包含了使用外套、雨傘、手電筒等，並強調「我們不要去挑釁歹徒，控制好距離就趕快逃跑，這樣才是最安全、最有效的方式」。

拿過全國跆拳道冠軍、自由搏擊冠軍、綜合格鬥冠軍的警察黃順吉日前上《新聞挖挖哇》，分享遇到危險時，要如何以隨身物品防身。首先，他強調如果遇到危險，「原則上還是逃離為主，但是如果真的沒得逃，你身上任何東西，就要拿出來做使用」。

遇到危險時　可將包包推出去阻擋

黃順吉指出，最簡單的其實就是包包，但是「我們不能只有放在胸前，去做阻擋，因為他真的攻擊我的時候，就是我擋住一下有用嗎？他會不會往肚子再去做攻擊？所以萬一你今天真的有一個包包」，就是要往外推出去，在臉前面阻擋，「有機會砸他、有機會撞他，撞完之後就要趕快逃跑」。

黃順吉也指出，包包一定要「推出去」，因為「你單純直接近距離做阻擋，他還是會往其他地方去做刺激，但原則上我們就是保護好我們的頸動脈跟心臟這個部分，避免被直接揮砍到」。他也說，如果包包內有手機，這時候就是直接投擲，爭取多幾秒的逃跑機會，「寧可見法官，也不要去閉著眼睛見法醫」。

一群人同時拿出手機或手電筒　也會給歹徒壓力

黃順吉也說，如果周遭的人都同時拿起手機，「這時候其實歹徒也是會害怕，那個壓力很大了，不知道誰會先出手，所以其實群眾一起拿起包包、拿起雨傘、拿起手機做防衛，其實效果都會不錯」。

除了包包內的東西，黃順吉建議，大家平時出門也可以帶一個手電筒，遇到突發狀況時，就照著對方，「有爆閃功能，可以對著他狂閃，狂閃這種甚至可以變焦，照他眼睛，他其實會受不了」，這時就有機會可以逃跑。當然，最重要的是控制好距離，讓自己可以逃跑。

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

雨傘、外套、皮帶都有防身效果

接著黃順吉提到雨傘和外套，「假設我們有一個外套，它的拉鍊可以拿來做攻擊，你看到兩隻手，做甩動，打到是會非常痛」，倘若手電筒、手機、銅板等放在外套內，多了重量，揮打時就會更痛。

還有皮帶，用皮帶頭攻擊，效果也不錯，「你也要用假動作去嚇他，其實他壞人也會怕，你突然停下來，然後要嚇他、攻擊他，他也是會擔心你會怎麼攻擊」。黃順吉也說，遇到危險時，「其實最怕我們的頸動脈被劃傷」，也可以用外套來保護頸部，如果你有保護住你的頸動脈，相對的效果不錯」。

再來是雨傘，「當今天你有一把長傘的時候，你應該用傘來做控制距離，包括往他臉部，往他下體去做攻擊，有機會揮砍他的手，把他刀子打掉」，但黃順吉強調，攻擊完之後，還是以逃跑為主，只是若有一把傘，拿起來控制距離是蠻好的，尤其是大家一起拿起傘的時候，去做控制距離，效果都會不錯，不過，若對方拿的是長刀，就會比較麻煩了，變成要把傘打開，「對著他之後，直接丟給他之後，就做逃跑的動作」。

警察提醒：控制好距離就趕快逃跑

黃順吉也提醒，傘丟了之後就快點跑，不要停留在原地，否則對方還是可能亂刺，另外，「不要買透明傘」，否則比較難以阻斷對方的視線。

黃順吉最後再強調，這些防身招數主要都是為了爭取逃脫時間，遇到危險時，趕快逃跑才是上策，否則也不知道對方口袋是否有其他武器，或是有沒有其他同伴，「原則上，我們不要去挑釁歹徒，控制好距離就趕快逃跑，這樣才是最安全、最有效的方式」。


F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

