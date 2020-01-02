快訊／黑鷹直升機迫降　賴清德向媽祖祈求機上人員平安：我們一條心





▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部黑鷹直升機1日上午迫降烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等多名高階軍官都在機上。包含總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都在第一時間掌握狀況，指示相關單位全力搜救。民進黨副總統候選人賴清德透過臉書表示，向媽祖祈求機上人員平安，「此刻，我們一條心。」

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降至新北市烏來山區，含駕駛等機組人員共13員。稍早傳出失聯的參謀總長沈一鳴已獲救，正送往國軍三軍總醫院救治中，至於政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞則尚未尋獲。

蔡英文透過臉書向國人表示，「稍早國軍直升機在北部山區迫降，第一時間我就接獲國防部長通知，並隨即在總統府內聽取簡報，人員的平安是第一要務，我指示各單位務必全力搜救，確保所有人員的安全。詳細情形，國防部很快會召開記者會和國人說明，請國人安心。」

賴清德透過臉書表示，「正在新竹陪著鄭宏輝參拜內天后宮，得知國防部黑鷹直升機迫降山區，正在積極予以搜救的相關訊息。我向媽祖祈求機上人員平安，也請大家為搜救人員加油。此刻，我們一條心。」

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