　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）最後是否出兵伊朗，引起世界關注。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東緊張局勢未解，美伊關係瀕臨戰爭邊緣。美國總統川普於22日公開證實，美軍正向伊朗周邊調集「龐大力量」，多個航母打擊群與戰機中隊已密集進駐。國際輿論高度關注美軍是否將發動實質軍事行動，據美方披露，目前已擬定「有限打擊」與「決定性打擊」兩套作戰方案，分別鎖定軍事設施「外科手術式」突襲或針對現有政權的大規模行動。面對大兵壓境，伊朗方面則強硬回應，宣稱手指已扣在扳機上，隨時準備發起反擊。

美國總統川普22日在總統專機「空軍一號」上對媒體公開表示，美國正調集重兵前往伊朗方向，並強調已有大量艦艇與軍力正在行進中。川普指出，此舉是為應對潛在事態發展的預防措施，美方正密切關注伊朗動向。此番言論被視為美軍戰略重心緊急轉向中東的明確信號，也引發外界對於美國是否即將發動軍事打擊的高度警覺。

根據外媒報導，目前美軍在中東的軍事部署正全速強化。「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群已穿過馬六甲海峽進入印度洋，並切斷應答系統進入無線電靜默狀態，預計24日抵達阿拉伯海。與此同時，五角大樓已向該區域增派三個F-15E「攻擊鷹」戰機中隊，並部署F-16、A-10攻擊機、F-35C隱形戰機及電子干擾機。此外，包含「愛國者」與「薩德」（THAAD）在內的防空反飛彈系統也正緊急移防，以應對可能的反擊。

知情官員披露，白宮已備妥兩套核心戰術方案：第一類為「有限打擊」，旨在針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的軍事設施進行精準打擊，削弱其武裝力量但不尋求更換政權；第二類則為「決定性打擊」，目標是透過高強度軍事行動對伊朗政權進行打擊影響。然而，後者也引發美國內部對於戰後秩序、核設施控制及地面行動規模的激烈爭議。

▲▼ 美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。圖為F-16 Fighting Falcon戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國正調集重兵前往伊朗方向，並強調已有大量艦艇與軍力正在行進中。（圖／達志影像／美聯社）

陸媒《上觀新聞》引述大陸國際問題專家牛新春分析認為，美軍意圖集中於兩個層面：首先是透過大兵壓境的極限施壓，試圖影響伊朗國內局勢並煽動反政府情緒；其次，美軍的兵力調動，不排除是為潛在的軍事打擊行動進行準備。過去半年，美國在全球的軍事重心是拉美地區，而近期，美軍正緊急從亞太、拉美等區域抽調力量向中東集結，目的就是為可能對伊朗發起的軍事行動，構建起最優的兵力部署態勢。

大陸軍事評論員魏東旭則指出，「林肯」號進入靜默狀態並調往中央司令部轄區，已傳遞出明確的戰爭信號。航母打擊群具備從威懾快速切換至作戰的能力，部署到位後可能與已集結的空軍力量協同，發起大規模空襲。

另外，針對美國的軍事威懾，伊朗方面展現極其強硬的姿態。伊朗革命衛隊總司令於22日發出嚴正警告，稱革命衛隊與伊朗民眾已做好萬全準備，「手指已扣在扳機上」，隨時執行最高統帥的進攻命令。

伊朗總統佩澤希齊揚則指責美國與以色列煽動國內抗議，認為這是針對先前衝突失敗的「怯懦報復」。伊朗方面21日消息人士稱，伊朗軍方正連夜利用卡車和拖車，在多個城市間秘密轉移導彈與戰鬥無人機，以防範美軍突襲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買菜嬤遭輾臟器外露慘死　家屬見菜籃車淚崩
老闆虐殺員工！喊冤「被害變被告」　死者女兒怒揭真相
蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
阿蘇火山搜救影像曝！　「惡魔地質」手指一劃就崩落
快訊／管麟吳季璇登記結婚！　唯美閃照曝光
洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！
婦被資源回收車撞死！女兒悲喊：我不孝　駕駛無法做筆錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

中國央行喊話「有空間」　機構評估降準時間落Q1

可可托海雪豹攻擊人！滑雪客「臉被咬傷」全身血畫面曝

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

中日今夜對決！U23亞洲盃決賽開戰 　陸使館提醒規範

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警　

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

中國央行喊話「有空間」　機構評估降準時間落Q1

可可托海雪豹攻擊人！滑雪客「臉被咬傷」全身血畫面曝

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

中日今夜對決！U23亞洲盃決賽開戰 　陸使館提醒規範

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警　

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

霸王級寒流滿10年！全台凍成冰箱　日月潭首度下雪

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

燒雜草引燃到屋內！澎湖西嶼民宅竄火　屋頂燒穿慘況曝光

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「字母哥」心情好悶！　公鹿主場竟不敵6主力缺陣金塊

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　陸女老千狂辯：我輸牌啊！

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶

【探班8X樓的大家】霍諾德爬台北101！一腳上一格太厲害了

大陸熱門新聞

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

靈動老師周媛　46秒原版片出土

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾嘆：當媽後很怕死

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

《百家姓》錢姓為何排第二？

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

更多熱門

相關新聞

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」

美國與伊朗局勢再度升溫，中東地區煙硝味漸濃。美國總統川普昨22日在總統專機「空軍一號」上向媒體證實，美國目前正調集重兵、多艘艦艇也正向伊朗行進。針對美方的大規模軍事部署，大陸外交部發言人郭嘉昆於今（23）日例行記者會上表示，中方希望各方應珍惜和平、保持克制與盡快對話。

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

以色列今天反擊　遇伊朗最高領袖85歲生日

以色列今天反擊　遇伊朗最高領袖85歲生日

台股暴殺547點！一周血崩逾千點　財經專家：廁所都沒人操盤了

台股暴殺547點！一周血崩逾千點　財經專家：廁所都沒人操盤了

關鍵字：

美軍部署伊朗反擊中東局勢川普聲明航母進駐

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面