美調度重兵、 航母逼近中東　「2套核心戰術」研擬打擊伊朗政權

▲美國總統川普（Donald Trump）最後是否出兵伊朗，引起世界關注。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東緊張局勢未解，美伊關係瀕臨戰爭邊緣。美國總統川普於22日公開證實，美軍正向伊朗周邊調集「龐大力量」，多個航母打擊群與戰機中隊已密集進駐。國際輿論高度關注美軍是否將發動實質軍事行動，據美方披露，目前已擬定「有限打擊」與「決定性打擊」兩套作戰方案，分別鎖定軍事設施「外科手術式」突襲或針對現有政權的大規模行動。面對大兵壓境，伊朗方面則強硬回應，宣稱手指已扣在扳機上，隨時準備發起反擊。

美國總統川普22日在總統專機「空軍一號」上對媒體公開表示，美國正調集重兵前往伊朗方向，並強調已有大量艦艇與軍力正在行進中。川普指出，此舉是為應對潛在事態發展的預防措施，美方正密切關注伊朗動向。此番言論被視為美軍戰略重心緊急轉向中東的明確信號，也引發外界對於美國是否即將發動軍事打擊的高度警覺。

根據外媒報導，目前美軍在中東的軍事部署正全速強化。「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群已穿過馬六甲海峽進入印度洋，並切斷應答系統進入無線電靜默狀態，預計24日抵達阿拉伯海。與此同時，五角大樓已向該區域增派三個F-15E「攻擊鷹」戰機中隊，並部署F-16、A-10攻擊機、F-35C隱形戰機及電子干擾機。此外，包含「愛國者」與「薩德」（THAAD）在內的防空反飛彈系統也正緊急移防，以應對可能的反擊。

知情官員披露，白宮已備妥兩套核心戰術方案：第一類為「有限打擊」，旨在針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的軍事設施進行精準打擊，削弱其武裝力量但不尋求更換政權；第二類則為「決定性打擊」，目標是透過高強度軍事行動對伊朗政權進行打擊影響。然而，後者也引發美國內部對於戰後秩序、核設施控制及地面行動規模的激烈爭議。

▲ 美國正調集重兵前往伊朗方向，並強調已有大量艦艇與軍力正在行進中。（圖／達志影像／美聯社）

陸媒《上觀新聞》引述大陸國際問題專家牛新春分析認為，美軍意圖集中於兩個層面：首先是透過大兵壓境的極限施壓，試圖影響伊朗國內局勢並煽動反政府情緒；其次，美軍的兵力調動，不排除是為潛在的軍事打擊行動進行準備。過去半年，美國在全球的軍事重心是拉美地區，而近期，美軍正緊急從亞太、拉美等區域抽調力量向中東集結，目的就是為可能對伊朗發起的軍事行動，構建起最優的兵力部署態勢。

大陸軍事評論員魏東旭則指出，「林肯」號進入靜默狀態並調往中央司令部轄區，已傳遞出明確的戰爭信號。航母打擊群具備從威懾快速切換至作戰的能力，部署到位後可能與已集結的空軍力量協同，發起大規模空襲。

另外，針對美國的軍事威懾，伊朗方面展現極其強硬的姿態。伊朗革命衛隊總司令於22日發出嚴正警告，稱革命衛隊與伊朗民眾已做好萬全準備，「手指已扣在扳機上」，隨時執行最高統帥的進攻命令。

伊朗總統佩澤希齊揚則指責美國與以色列煽動國內抗議，認為這是針對先前衝突失敗的「怯懦報復」。伊朗方面21日消息人士稱，伊朗軍方正連夜利用卡車和拖車，在多個城市間秘密轉移導彈與戰鬥無人機，以防範美軍突襲。