▲酒店女郎產後從良不成，渣男控不墮胎不上班詐欺。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署近日接獲一件控訴，洪姓男子控告，在酒店上班的許姓女子以懷孕後墮胎為由，向他借4萬3千元，不料女後來2019年7月間產子，且未回酒店上班，洪男乃控告洪女詐欺。惟許女未虛構懷孕一事誆騙洪男，並無施用詐術借錢，純屬兩人債務民事糾紛，檢察官乃予以不起訴處分。

檢察官偵查結果，許女因為在酒店上班，知道懷孕之後，確實在2018年12月21日以電話及LINE，向洪表示懷孕要拿掉小孩，等小孩拿掉再去上班，並開口借4萬3千元調理身體，但是後來不忍傷害自己的骨肉，決定把小孩生下來。有了小孩也不想再從事複雜的酒店業，因此生產後沒有再去酒店上班。

洪男表示，許女向洪詐稱因為懷孕要拿掉小孩，等小孩拿掉再去上班，並開口借4萬3千元調理身體。洪當天和隔天分別以ATM轉3萬元、1萬3千元到許女銀行帳戶。到2019年2月，發現許女仍未返回上班，且避不出面處理，於是報基隆警一分局偵，警方後將許女依詐欺取財罪嫌送辦。

許女證稱，2019年農曆過年後，她有把5萬元交給她的經紀人「樂哥」償還洪男4萬7千元及樂哥借他的7千元。「有借有還」不知道為什麼會被告詐欺。

檢方認為，許女懷孕是事實，並非施用欺罔詐術。且許女2019年7月19日確於台中市一家婦產科醫院生下男嬰，並無虛構誆騙洪男。本件應屬民事糾紛，罪嫌不足不起訴。

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