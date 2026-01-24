泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警　

▲泰國16人花15萬人民幣（約70萬台幣上下）遊玩哈爾濱，竟然還要代墊費用，回國立刻報警 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

泰國一名女子帶著家族16人赴大陸旅遊，回國後卻向警方報案，控訴耗資15.5萬人民幣的哈爾濱之旅，旅行社未履行契約，竟然讓客人代訂機票、甚至飯店車、費都欠錢。目前，泰國警方已介入調查該旅行社是否涉嫌無照經營。

綜合陸媒報導，泰國籍女子娜卡（Naka）帶著家族共16人，成員涵蓋1歲嬰兒至65歲長者，前往大陸哈爾濱展開冰雪之旅。然而，娜卡在行程結束回國後隨即向泰國警方報案，指控旅行社收費高昂卻服務縮水，甚至涉嫌詐欺。

根據娜卡報案內容指出，此次旅行總花費近70萬泰銖（約15.5萬人民幣）。出發前，旅行社以機票資訊有誤為由，要求預付20萬泰銖，並承諾在3天內退款，但直到旅程結束仍未兌現。

娜卡一家人先代墊費用，自行買機票先抵達北京。由於從北京飛往哈爾濱的轉機時間只有一小時，娜卡一行拖家帶口在北京機場忙著邊檢、拿行李和找登機口等各個項目，最終誤機。

娜卡只能幫全家重新購買當天從北京飛往哈爾濱的機票，5小時後才坐上飛往哈爾濱的飛機。抵達哈爾濱後，旅行社的地接卻表示，還沒有購買回程的機票，這讓娜卡一家人在整個旅行過程中都提心弔膽。

哈爾濱之行第二天，娜卡的腳就被瓷磚割傷腳，旅行社方面的工作人員只送來一瓶鹽水。之後後續幾天還遭遇未交付房費導致酒店房間被取消，只好重新交錢訂房；未付巴士車費，導致司機遲遲不肯發車，全團車上等了3小時。返回泰國後，娜卡馬上報警。

針對外界質疑行程銜接是否存在大陸地接社失職，涉事泰國旅行社負責人「冰冰」（譯音）於22日晚間作出回應。身為泰國人的冰冰強調，此次糾紛與大陸的合作夥伴完全無關，糾紛核心在於其公司與旅客間的認知落差。對於娜卡控訴腳部受傷未受妥善處理，他則反駁對方說法過於誇大，強調當時已即時提供生理食鹽水與創可貼。

目前事件已進入法律程序。泰國警方初步調查發現，該旅行社涉嫌尚未取得正式執照，對外銷售旅遊套裝行程，若「無照經營」屬實，負責人最高可面臨2年有期徒刑。對此，負責人公開營業執照照片，主張合法經營，並表示正配合警方調查，未來不排除採取法律行動以維護商譽。