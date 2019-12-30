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竹科女酒後被撲倒　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）　

▲蔡姓女子被性侵後過了數月才發現懷孕。（示意圖／123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名菲籍勞工見台灣籍女性友人不勝酒力竟對她性侵得逞，女子事後發現自己意外懷孕，菲男被新竹法官依強制性交罪判3年2個月。被害女子不得已生下小孩，並再次對菲籍男子提告求償，法官認，被告因性侵女子，導致原告貞操權受損害，導致精神痛苦，判被告應賠30萬元。

在台工作的菲籍作業員VENTURA在湖口工業區工作時，結識台灣蔡姓女子，2017年4月的某周日夜間，VENTURA與蔡女一起到公園飲酒聊天，結果蔡女不勝酒力躺在草地小憩醒酒，VENTURA見蔡女躺在一旁，竟趁四下無人之際強脫女子衣褲，霸王硬上弓。

蔡女在事發後直接北上向朋友求安慰，但卻未提及遭受性侵，蔡女友人雖見她身上沾滿了泥土，神情緊張不安，細看還有些許傷口，直到5個多月後蔡女發現懷孕，家人才知道她遭到性侵。後經新竹地院調查，確認VENTURA性侵屬實，依法對他依強制性交判刑3年2月。

不過受害的蔡女卻仍困在被性侵後的憂鬱潮裡，甚至出現創傷症候群，加上蔡女發現懷孕時已經5個多月了，在母親的要求下只好將孩子生下來。蔡女無法接受自己的清白就這樣葬送對方手上，還不得已生下一個孩子，再次向對方提告求償99萬5千元。

VENTURA仍向法官堅稱，兩人互有好感，不過，民事庭法官認，經刑事調查後，VENTURA性侵是事實也已判刑確定，而他性侵女子，導致蔡女貞操權受損害，導致精神痛苦，衡諸兩造身分、地位、經濟能力、被告之加害情節，判被告應賠30萬元。

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