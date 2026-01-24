　
大陸 大陸焦點 特派現場

可可托海雪豹攻擊人！滑雪客「臉被咬傷」全身血畫面曝

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆可可托海23日發生雪豹傷人事故，一名遊客在前往雪場的路上，被一隻野生的雪豹撲倒，咬傷面部。根據通報，該名遊客已經被送往醫院救治，目前情況穩定。

從網路上流傳的影片可以看見，一隻雪豹蹲坐在一名倒地的遊客旁，圍觀群眾中有人呼喊「有人被咬了」、「報警」、「打120」。

另段影片中，一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手捂住面部，衣服上布滿血跡。

▼雪豹攻擊遊客。（圖／翻攝微博）

▲▼可可托海雪豹攻擊遊客！女子「臉被咬傷」全身是血。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，遇襲遊客當時正要前往雪場滑雪，穿著滑雪的裝備，並與朋友在寶石溝溝口結冰河道處拍照，拍照到一半，雪豹就突然衝出來襲擊。

報導提到，遊客的臉部被雪豹咬傷，之後雪豹就離開了，在眾人的協助下，受傷的遊客接受緊急包紮，後被送往醫院救治，傷勢穩定。

當地一間民宿的老闆表示，疑似同一隻雪豹22日傍晚就曾現身民宿對面的草場，推測是因為覓食困難才靠近居民區。老闆認為，雪豹非主動攻擊，是遊客太過靠近才引發。

▼受傷的遊客被眾人攙扶。（圖／翻攝微博）

▲▼可可托海雪豹攻擊遊客！女子「臉被咬傷」全身是血。（圖／翻攝微博）

寶石溝是塔拉特村到雪場的途經點，距民宿僅幾公里，景區一名工作人員指出，可可托海景區是上午10點開園，下午6點閉園，該事故非發生在景區內，也不是發生在景區開園時間段。

工作人員解釋，景區內有一雪場，但是景區與雪場是兩個單位，「被咬的雪友肯定是進入了不該去的地方，他們不是在正規的地方。」

可可托海鎮政府一名值班人員說，寶石溝一帶近日拍到兩隻雪豹出沒，滑雪遊客只要不滑「野雪」，在景區範圍內活動，就能保證安全。

相關新聞

陸青海國道現雪豹屍體 周圍有血腳印...警查監視器追兇

陸青海國道現雪豹屍體 周圍有血腳印...警查監視器追兇

有「雪山之王」之稱的雪豹主要分布於天山等高海拔山地，由於非法捕獵、棲息地縮小、獵物資源耗竭等多種因素，雪豹的數量急劇減少，曾被列為瀕危物種。4月5日 ，一名男子在青海格爾木路遇一具雪豹屍體，懷疑被車撞倒，當地警方正翻查閉路電視（監視器，下同）紀錄。

1002隻！陸「首次」完成大規模雪豹種群評估

1002隻！陸「首次」完成大規模雪豹種群評估

大貓咪「四肢戴手套」乖躺看牙醫

大貓咪「四肢戴手套」乖躺看牙醫

雪豹山間翻肚肚抓癢像「大貓咪」

雪豹山間翻肚肚抓癢像「大貓咪」

尾巴捲起來！　「柴柴雪豹」爆紅

尾巴捲起來！　「柴柴雪豹」爆紅

