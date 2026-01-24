　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中日今夜對決！U23亞洲盃決賽開戰 　陸使館提醒規範

▲▼ 今天23時，U23亞洲杯決賽即將進行。今夜亞洲杯決賽決戰日本隊！ 。（圖／翻攝 央視）

▲今天23時，U23亞洲杯決賽即將進行，中國隊決戰日本隊。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸U23男足在沙烏地阿拉伯吉達迎來歷史性時刻，先於21日的準決賽以3:0完勝越南隊，打破22年的沉寂，隊史首度闖入U23亞洲盃決賽，今（24）日晚上23時即將對戰實力強勁的日本隊。大陸駐吉達總領館特別發布安全提醒大陸球迷注意事項。

中國U23男足在21日的半決賽中，3∶0完勝越南，歷史首次闖入該項賽事決賽。經過22年的漫長等待，終於在這一刻迎來歷史性突破性一刻。

緊接著，備受矚目的U23亞洲盃決賽於北京時間1月24日23時在沙烏地阿拉伯吉達舉行。面對實力位居世界前列的日本隊，大陸隊主教練安東尼奧在賽前發布會表示，「我們一起訓練了將近50天，所有的球員、教練組做了很多工作，剪了很多影片，相信每天都有一點收穫。」

▲▼ 今天23時，U23亞洲杯決賽即將進行。今夜亞洲杯決賽決戰日本隊！ 。（圖／翻攝 央視）

▲此次決賽大陸隊將迎戰同樣戰勝韓國隊而晉級的日本隊。（圖／翻攝 央視）

中後衛彭嘯表示，在經歷了一場又一場的淘汰賽、小組賽後，「積累下來的信心讓我們這個團隊凝聚力更強，在場上的戰鬥力也更強。」

回顧本屆晉級歷程，大陸U23男足表現穩紮穩打。從預選賽的謹慎起步，到淘汰賽階段的全面爆發，展現出顯著的成長軌跡。球員胡荷韜直言，決賽面對日本將是一場艱難的戰役，但球隊已做好應對各種困難的準備，絕不輕言放棄。此次決賽大陸隊將迎戰同樣戰勝韓國隊而晉級的日本隊。

因應大量球迷赴沙特觀賽，大陸駐吉達總領館於昨23日發布安全提醒，要求民眾嚴格遵守沙特法律。在入境方面，沙特嚴禁攜帶含酒精飲品或豬肉製品，違者將面臨高額罰款與拘留。對於攜帶藥物者，則建議備妥醫生處方。使館同時強調，球迷應尊重當地的宗教傳統，避免穿著暴露或在公共場合有過分親暱舉動，並切勿隨意拍攝清真寺、軍事管制區或政府機關等敏感區域。

在觀賽規範上，使館提醒球迷必須經由正規渠道購票，切勿誤信免票入場的不實言論，且球場內嚴禁攜帶玻璃製品、粉末物或自拍杆。比賽結束後應有序離場，切勿在緊急出口處逗留，並需服從安保管理，避免參與擾亂賽場秩序的活動。此外，沙特當地車速較快，民眾出行應注意交通安全，妥善保管護照及財物，警惕電信詐騙與換匯陷阱，確保觀賽期間的人身與財產安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中日今夜對決！U23亞洲盃決賽開戰 　陸使館提醒規範

中日今夜對決！U23亞洲盃決賽開戰 　陸使館提醒規範

中國足球亞洲盃U23男足沙特安全決賽

