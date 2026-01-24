昔日新星5分鐘內全癱已25年　陸首位輪椅女主播人生勵志多次徵婚

▲大陸首位輪椅女主播梁藝來自湖南，即使全癱依舊活出精彩人生 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

二十多年前，梁藝曾是湖南衛視備受矚目的新星，被譽為「當家花旦」接班人。22歲那年，一場突如其來的頸部脊髓血管瘤破裂，讓她在5分鐘內高位截癱，人生從此與輪椅為伴。歷經絕望與漫長的康復，她不僅重返螢屏成為大陸首位輪椅主播，更攻讀碩士學位並投身公益。如今47歲的她，雖在尋求伴侶的道路上因現實阻礙而屢屢受挫，卻以堅韌意志改寫了殘缺人生的定義。

綜合陸媒報導，20多年前大陸湖南電視台有一顆最耀眼的新星之一梁藝。這位從湖南冷水江走出的女孩，天生帶著對舞台的敏感度，六歲練播音、十二歲獲歌唱獎項、十五歲躋身主持大賽前列，順利考入北京廣播學院播音主持，沒想到外界認為她從此「前途無量」，穩坐「台一姐」，只用五分鐘改寫一生命運。

2001年9月22日，梁藝在化妝間準備彩排時，後背突然劇痛，短短5分鐘內脖子以下失去知覺。醫院診斷為頸部脊髓海綿狀血管瘤破裂，神經受壓導致高位截癱。正值事業巔峰的梁藝，生活瞬間崩塌。為替她治病，其父母賣掉房產、辭去工作，母親自此成為她的專職護工，日復一日地在病床與輪椅間搬動女兒，這一抱便是20多年。

受傷初期，梁藝曾因無法接受現實而萌生輕生念頭，且當時談婚論嫁的男友也選擇分手。直到2004年，她開始透過網路撰寫康復日記，在網友的鼓勵下重新拾起熱愛，踏上重返舞台的艱難旅程。

▲梁藝考慮父母年老，多年來試圖公開徵婚尋找真愛。（圖／翻攝 網易）

梁藝並未向命運低頭。2012年，她正式重返螢屏，主持公益節目《幫助直通車》，成為大陸首位輪椅女主播。為提升專業厚度，她在母親陪讀下考取中國傳媒大學碩士研究生，三年學業從未遲到。隨後，她參與殘奧會火炬傳遞、殘疾人藝術匯演以及多項國際公益項目，並於2019年受邀參與塞拉利昂殘障合作，展現了強大的專業素養與生命力。

事業重獲新生後，情感歸宿成為梁藝心中未竟的心願。考量到父母年事已高，她希望能找到一位志同道合的伴侶共同生活並分擔照顧壓力。2014年，她在《超級演說家》以《奢侈的愛情》為題公開徵婚，表示不求財富，只求真心相待的陪伴。隨後幾年，她多次在不同節目表達徵婚訴求，但現實的照護壓力與社會偏見，使得回應者寥寥無幾。

儘管公開徵婚多年未果，現年47歲的梁藝依然活躍於主持與公益一線。她用左手支撐右手處理日常工作，參與無償獻血宣傳與詩歌朗誦，用二十多年的時光證明，即便身體被束縛，靈魂與尊嚴依然能靠著勇氣與堅持。