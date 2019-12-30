妻子不回家過夜　3寶爸衝她公司…驚見綠光真相「老闆只穿內褲」

▲3寶爸因為妻子不回家過夜，到公司查看，沒想到看見妻子與老闆開房間。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／台南報導

台南一名3寶爸因為妻子時常不回家過夜，前往妻子的公司查看，沒想到見妻子上了老闆的車，直奔某間汽車旅館，讓他當場氣炸。3寶爸為了求得真相，在房門外蹲守了8個小時，竟然看見妻子的老闆只穿著一件內褲，赤裸著上身，讓他氣炸提告。

判決書指出，這起事件發生在2017年5月10日，3寶爸的妻子時常沒有回家過夜，讓他感到相當奇怪，前往妻子的公司查看狀況，沒想到才剛到門口，就看見妻子坐上老闆的車，前往某間汽車旅館，差點讓他氣暈了。

為了得知狀況，3寶爸在2人休息的房門外等了8個小時，終於等到鐵捲門升起，他立刻上前攔下妻子，與對方發生爭吵，沒想到這時妻子的老闆疑似聽到吵架聲，走出房門查看，身上還只穿著一條內褲，讓3寶爸氣炸提告。

▼3寶爸與妻子在門口爭吵，老闆竟只穿著內褲開門查看。（圖／ETtoday資料照）



3寶爸的妻子在法庭上辯稱，自己沒有不回家過夜，也沒有跟搭上老闆的車到旅館，是因為她當天要到旅館住宿，但老闆擔心她的身體健康，因此留在房內照顧，入房後老闆也一直睡在沙發上。

法院審理後認定，女子已經結婚，且與丈夫育有3名未成年子女，卻跟老闆投旅館，時間長達8個小時，且老闆事後還只穿內褲走出房門，證明2人關係相當親密，逾越正常的男女關係，因此判定女子須賠償15萬元，全案仍可上訴。

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