陸男子SIM卡煉金術引熱議　一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

記者魏有德／綜合報導

廣東一名男子在個人社群上PO出一段影片，只見他蒐集大量廢棄SIM卡晶片，經多道繁雜的化學工序後，成功提煉出191.73克黃金，依現行金價估算，價值超12萬元人民幣（逾新台幣50萬元）。在金價持續暴漲的情況下，影片在網路上曝光後，引起網友們對廢品煉金術和安全性之熱議。

▲大陸男子用SIM卡煉金。（圖／翻攝微博，下同）

《快科技》報導，近日，一則「男子用SIM卡煉出191克黃金」的視頻（影片）在網路上引發熱議。該男子用一堆SIM卡芯片（晶片）廢料，經過一系列複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，按當前金價計算價值超12萬元（人民幣）。

該名男子透過複雜的化學流程，從大量廢棄SIM卡晶片中提煉黃金，其原理在於SIM卡晶片的引腳與電路連接處，會鍍上一層極薄的黃金，以提升導電穩定性與抗腐蝕能力，類似設計也常見於銀行卡晶片、IC卡及其餘電子元件。

不過，業內人士分析，單張SIM卡的含金量極低，約僅0.006至0.01毫克，且需長時間、大規模集中回收才具經濟價值，同時，整個提煉流程需耗時數週，還得利用強酸溶解、電解還原、清洗、過濾與提純等步驟，必須在具備專業設備與全套防護措施的環境下進行。

值得注意的是，SIM卡除微量黃金外，仍含有鉛、鎘及溴化阻燃劑等有害物質，且提煉過程需使用高腐蝕性化學試劑，若在非專業環境操作，恐造成環境污染與人身危害，呼籲民眾勿自行仿效。