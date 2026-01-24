　
大陸 大陸焦點 特派現場

現賺21萬！陸網傳用廢棄SIM卡提煉近200克黃金

▲▼ 廣東男子用SIM卡煉出近200克黃金，價值21萬元人民幣 。（翻攝 客家煉金師-喬）

▲大陸網傳廣東男子用SIM卡煉出近200克黃金，價值21萬元人民幣 。（翻攝 客家煉金師-喬）

記者任以芳／綜合報導

廣東一名男子近日分享透過170多公斤SIM晶片卡提煉出191.73克黃金的過程（實際最終數據），按目前金價折算，總價值逾21萬元人民幣（90多萬台幣）。影片曝光後引發大眾對「廢卡煉金」的好奇與熱議。然而，當事人隨後澄清，這並非大眾理解的「普通生活廢卡」提煉，呼籲切勿私自模仿嘗試。

綜合陸媒報導，廣東一名男子用「SIM卡提煉黃金」引發關注。據悉，該男子利用170多公斤的手機SIM卡晶片廢料，經複雜工序提煉出191.73克黃金。以當前約金價1120.00元/克計算，成品價值約214737.6元人民幣（台幣約90萬上下）。

該消息引發大陸網友廣泛討論「手機卡是否藏金？」，當事人立刻澄清並釋出影片，提煉出的確實是黃金，但並非來自「單一、完整的普通SIM卡」，而是來源於通信電子領域中的晶片類鍍金廢料集合。

▲▼ 廣東男子用SIM卡煉出近200克黃金，價值21萬元人民幣 。（翻攝 客家煉金師-喬）

▲提煉黃金是專業工序，一般民眾不可輕易嘗試。（翻攝 客家煉金師-喬）

網路上流傳「191.73克」的數字（實際最終數據）是某一批次成品的稱重數據，提煉出黃金也屬實，背後的原材料規模是以「噸」為單位計算，該批次實際處理的廢料接近2噸，被網路傳播簡化成了「用 SIM卡煉金」，這一說法並不嚴謹，容易引發誤解。

男子特別提醒，普通民眾手中持有的SIM卡數量極其有限，「SIM卡含金量極低，每張僅約0.02克甚至更少，而且提取過程危險，不建議個人嘗試。」

這是一項專業的貴金屬回收工藝，而非個人博取眼球的噱頭。提煉黃金需經過一系列精密的化學與物理處理工序，包含溶解、過濾、置換及最後的熔煉。這些過程不僅需要專業設備，更涉及多種強酸、強鹼等危險化學品的操作。

01/22 全台詐欺最新數據

