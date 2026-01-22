「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

記者廖翊慈／綜合報導

「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，這些台詞近期在社群平台大量流傳，讓不少網友一聽就懂。隨著相關影片瘋傳，一名自稱「中國性商教母」的女性創業者周媛迅速爆紅。以官方商城顯示的課程價格與已學人數推算，周媛相關性商付費課程的累計收入已超過2400萬元（人民幣，下同，約台幣1億元）。





▲周媛自稱「性商教母、性愛大師」。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，周媛在抖音、小紅書等平台皆設有帳號，累計粉絲接近20萬，自我介紹標榜為「黑白顛性商學苑」創辦人、「性商第一人」、「45＋女性創業家」，宣稱影響人數破百萬。她發布的內容多圍繞女性魅力修練、親密關係與身體表達，部分畫面尺度偏大，因而在網路上迅速發酵。

▲▼周媛因「我的眼神給出去了」爆紅。（圖／翻攝自微博）

隨著話題擴散，不少網友、網紅，甚至AI生成內容也加入模仿「眼神示範」的行列，形成一波另類模仿潮。不過，玩梗熱鬧背後，周媛所經營的商業體系也逐漸浮出水面。報導指出，她背後的事業版圖橫跨知識付費、情趣用品、美容與醫療相關服務，規模不小。

面對外界質疑其課程是「小三培訓班」、「教女人討好男人」，周媛多次回應，強調課程核心在於「取悅自己」，而非迎合他人。然而，這套說法仍難以平息爭議，有網友直言，相關話術只是替傳統性別凝視包裝的「遮羞布」。





▲▼周媛的影片多次引起熱議。（圖／翻攝自微博）

調查指出，黑白顛性商學苑的課程分為線上與線下兩大類。線上課程價格從9.9元、99元、999元到數千元不等，其中一門999元的課程，官方頁面顯示已有逾5600人購買。更高階的導師班、研習班，售價則落在29800元、39800元、49800元，最高甚至達88000元（約台幣39.9萬元）。

▲▼課程價目表、周媛演講巡演。（圖／翻攝自微博）

線下課程方面，該學苑主推2999元的兩天兩夜訓練營，以及4980元的三天三夜訓練營。工作人員透露，線下活動相當熱門，一個月可開設十多場，學員需提前至少10天預約，地點多在長沙，並已陸續拓展至廈門、天津、西安、南京等城市。

▲▼周媛多個帳號已開始設成私人。（圖／翻攝自微博）

天眼查資料顯示，周媛名下關聯8家企業，其中5家處於存續狀態，經營範圍涵蓋教育諮詢服務、第一與第二類醫療器材、成人情趣用品、生物科技與生活美容等領域。

報導也提及，過去中國曾有類似主打情感與私密課程的案例引發爭議，例如「曲曲大女人」曾因涉偷稅問題，在2025年遭追繳稅款與罰鍰合計758萬元，也令不少人指出，周媛的帳號恐快面臨封號處理。