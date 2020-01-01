外科醫腹痛「打止痛針」堅持做手術　術後被同事推上開刀台

▲劉磊替病人動完手術後，換自己上手術台。（圖／翻攝江蘇電視台）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇淮安市一名外科醫師日前要替病人開刀時，突然搞到腰腹部非常疼痛，但為了不耽誤搶救時機，他給自己打了止痛針之後，就繼續替病人動手術。但是做完手術後，外科醫師的腰痛得更嚴重，檢查之後是泌尿結石，且已經引起積水，於是連手術服都來不及換下，自己也被送上手術台開刀。

根據陸媒報導，外科醫師劉磊當天被分配要替一名急診病人開刀，正在做術前準備時，突然感覺自己的腰腹部一陣疼痛，他表示，自己有泌尿結石的問題，偶爾會發作，平時用點藥就會好轉，但那天感覺很不舒服。

考量到就要準備開刀了，病人的情況又比較危急，劉磊決定忍耐一下，於是自己打了一針止痛針，感覺情況好多了以後，就先跟同事一起替患者動手術，經過一個多小時，患者的情況穩定了下來。

手術相當順利，但劉磊自己卻出了狀況，腰部的疼痛比剛才更加嚴重，同事查覺到不對勁，快速把他帶去檢查。檢查之後，劉磊的泌尿結石有1公分、積水3公分，若不及時處理，很容易引起感染，要是引起尿源性膿毒血症（敗血症），還有可能危及性命。

於是劉磊連手術衣都來不及換下，馬上就又躺上了手術台，幸好經過開刀與治療，他的身體已經逐漸恢復。劉磊表示，病人的利益要放在第一位，這也是成為醫生那一刻，醫生誓詞的內容。

劉磊的行為感動了許多人，但也有人認為，劉磊雖然敬業，但在身體出狀況的情形下堅持動手術，若中途負荷不了，反而是讓病人與自己都陷入風險，「醫院是沒有其他醫師了嗎？這樣感覺很危險。」