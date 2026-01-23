靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

記者葉國吏／綜合報導

「中國性商教母」網紅周媛，近來在社群爆紅，不過也因此主帳號「黑白顛周媛」被平台永久封鎖。周媛影片引起許多網友仿效二創，原版影片反而更引起網友好奇，如今原版影片被網友貼出分享，再度引起一波討論。

▲周媛眼神教學成網路迷因。（圖／翻攝抖音）

以下影片全文：

周媛：此刻你再叫我你叫我

學員：周媛

周媛：幹嘛，有沒有我只眼神給出去，你再叫我。

學員：周媛

周媛：幹嘛，是不是感覺不一樣，我的眼神給出去了，我的身體形成了一個X型，什麼叫X型，我的眼神往這裡，身體是往這裡形成交叉型。是不是，幹嘛，轉過來，幹嘛幹嘛，這時候你會發現，這靈動啊，肢體動作多了，就沒有那種權威性。因為你會發現只要動作越少你越高級，我的眼神給出去，而且從這個角度看，是最美的角度，正著看會顯兇，你看很呆板，側著看很可愛。

▲靈動老師周媛金句。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

這一段影片在網路爆紅，許多網友模仿二創，還留言「謝謝老師，老公兩年沒碰我，剛剛給他眼神後得到他的兩腳。」周媛影片內容被認為遊走在灰色地帶、物化女性做「小三培訓班」，平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久停權。