金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

▲金廈大橋興建議題令人關注。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

「小三通25周年未來展望座談會」今（23）日在國立金門大學舉行，會中再度引發金廈大橋議題關注。大陸委員會主委邱垂正強調，金廈大橋涉及複雜敏感的國安問題，非地方政府依職權就可以決定的，中央目前並無推動或興建的考量。

金門與廈門僅一水之隔，金廈大橋是否興建長期受到地方關注。座談會中，金門縣議會前議長王水彰提出期盼金廈大橋興建能夠早日實現。對此，邱垂正於會後受訪指出，金廈大橋並非陸方可單方面決定，也非地方政府依職權就可以決定的，相關議題須經過審慎評估與完整研究。

邱垂正表示，金廈大橋牽涉複雜且敏感的國家安全考量，同時涉及兩岸公權力行使，絕非中國大陸可以片面推動。截至目前，基於整體國際情勢、亞太區域安全及地緣政治發展，中央政府現階段不考慮相關建設，也未納入任何興建計畫，且現行兩岸情勢並不適合討論此議題。

邱垂正進一步指出，陸方正在對台採取複合式施壓，包括軍機軍艦擾台、外交打壓、經濟脅迫及社會滲透，並結合法律戰、認知作戰與灰色地帶侵擾。在此情勢下，推動金廈大橋風險極高，國安疑慮不容忽視，因此中央政府目前並無相關規劃。