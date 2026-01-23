　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

▲▼金廈大橋興建議題令人關注，邱垂正：這不是地方政府的權責範圍。（圖／記者鄭逢時攝)

▲金廈大橋興建議題令人關注。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

「小三通25周年未來展望座談會」今（23）日在國立金門大學舉行，會中再度引發金廈大橋議題關注。大陸委員會主委邱垂正強調，金廈大橋涉及複雜敏感的國安問題，非地方政府依職權就可以決定的，中央目前並無推動或興建的考量。

金門與廈門僅一水之隔，金廈大橋是否興建長期受到地方關注。座談會中，金門縣議會前議長王水彰提出期盼金廈大橋興建能夠早日實現。對此，邱垂正於會後受訪指出，金廈大橋並非陸方可單方面決定，也非地方政府依職權就可以決定的，相關議題須經過審慎評估與完整研究。

邱垂正表示，金廈大橋牽涉複雜且敏感的國家安全考量，同時涉及兩岸公權力行使，絕非中國大陸可以片面推動。截至目前，基於整體國際情勢、亞太區域安全及地緣政治發展，中央政府現階段不考慮相關建設，也未納入任何興建計畫，且現行兩岸情勢並不適合討論此議題。

邱垂正進一步指出，陸方正在對台採取複合式施壓，包括軍機軍艦擾台、外交打壓、經濟脅迫及社會滲透，並結合法律戰、認知作戰與灰色地帶侵擾。在此情勢下，推動金廈大橋風險極高，國安疑慮不容忽視，因此中央政府目前並無相關規劃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國要放行輝達H200進口了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

英首相訪華「適時發布消息」　陸外交部回應川普訪華：無信息提供

隱藏的和平密碼！ 《百家姓》錢姓為何排第二？

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

金廈大橋蓋不蓋？ 邱垂正：這不是地方政府的權責範圍

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

英首相訪華「適時發布消息」　陸外交部回應川普訪華：無信息提供

隱藏的和平密碼！ 《百家姓》錢姓為何排第二？

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

桃園婦倒垃圾遭回收車「夾殺」慘死！張善政深夜赴殯儀館致哀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

桃園Xpark「海洋摺紙展」登場　魟魚、水母、企鵝變紙藝

【為救人捨身】勇消詹能傑今移靈　同仁冒雨落淚送別

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

靈動老師周媛　46秒原版片出土

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾嘆：當媽後很怕死

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室

蓋金廈大橋？邱垂正：不是地方政府權責

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

《百家姓》錢姓為何排第二？

人形冰雕「睫毛眨啊眨」 警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」

英首相與美總統訪華安排？　陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

陳福海：金門好，兩岸才會好！

陳福海：金門好，兩岸才會好！

金門縣長就職三周年活動今日在金門水頭港旅客服務中心舉辦，整個活動在金門烏克麗麗club、金湖國小附設幼兒園及金沙國小附設幼兒園帶來活潑童趣表演中溫馨展開，縣長陳福海在致詞時感性的表示，感謝老天爺再給他這次的機會可以再為鄉親服務，此次活動也是他再次回任縣長的畢業典禮。

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

確保供電穩定　台電設11、12號機組

確保供電穩定　台電設11、12號機組

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

關鍵字：

金門新聞金門金廈大橋

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

王心凌開唱爆舞台故障！　她直接衝下台...萬人暴動

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面