小王小三激情錄影！墮完胎後再「床戰」　他一句分手...2對夫妻上法院

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做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲都是已婚之人的劉男與小茹竟在床上歡愉、大拍性愛片，最後成為通姦、相姦的證據。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者孫于珊／台北報導

在醫院上班的劉姓男子與女同事小茹（化名）因朝夕相處而日久生情，不過彼此都知對方是已婚之人，卻仍願當小王、小三，2人自2017年3月起，終將內心按奈已久的情慾及蠢蠢欲動的肉體大肆解放，在床上「翻天覆地」，並將「激戰」過程錄影留念，小茹甚至還為他懷孕墮胎。但最後劉男決定結束這段婚外情，小茹身心煎熬之下，才向其老公吐實。

劉男與小茹發展地下戀情期間，在劉男住處及汽車旅館，至少發生了5次「激烈運動」。2018年5月，小茹發現自己懷了劉男的孩子，決定進行人工流產手術拿掉。經過4、5個月身體漸康復後，小茹與劉男的肉體又再「坦誠相見」。

最後劉男向小茹提分手，小茹遭受巨大打擊後，才鼓起勇氣向老公坦白一切，這場婚外情因此曝光，小茹老公和劉男老婆決定提告。2人偷情的對話紀錄及性愛影片罪證確鑿，依刑法妨害家庭罪第239條「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」

劉男與小茹皆坦承犯行、當庭認錯，他們的配偶最後也選擇了原諒並撤回告訴。劉男與老婆和解後，在庭外還討論著等一下要吃什麼、規劃著回家之後的行程等事宜。

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