大陸 大陸焦點 特派現場

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名自稱「中國性商教母、性愛大師」的網紅周媛近期因「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，這些「迷因」在社群平台爆紅。不過周媛所販售的性商課程也引起質疑，一名前員工也爆料課程尺度，羞喊「我都臉紅」！

▲周媛自稱性商教母、性愛大師。（圖／翻攝自微博）

▲周媛自稱性商教母、性愛大師。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，該名前員工指出，周媛的機構進行所謂的「培訓」，是只針對女性，內容「尺度較大，我都覺得臉紅！」她還表示，網上熱傳的與周媛相關影片大多是經過剪輯的片段，有些是為了利用「大尺度」作為噱頭引流。

該前員工表示，自己最初並不了解「性商」概念，第一次旁聽課程時的直覺感受是「新奇、性感，看起來像一場表演」。她回憶起自己剛入職該機構的尷尬場景，「最開始去上班聽課的時候，站在一旁幫上課老師舉麥克風，都會聽到臉通紅。」

▲▼周媛成為迷因的片段截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼周媛成為迷因的片段截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼眼神給出去！陸性學教母已賺超1億元。（圖／翻攝自微博）

針對「線上內容擦邊」的質疑，該前員工未迴避，直言其是引流手段。她還透露，周媛公司除了用於引流的公開課程外，真正的線下課程內容極為私密，工作人員也無從知曉具體內容。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果課程內容包含物化女性、吸引男性技巧等內容，屬於違背公序良俗，但是若含涉黃內容，情節嚴重可能構成製作、傳播淫穢物品罪，如果透過平台傳播，則可能違反《治安管理處罰法》中關於禁止淫穢表演的規定。

周媛在抖音、小紅書等平台皆設有帳號，累計粉絲接近60萬（不過目前主帳號已遭官方封號），自我介紹標榜為「黑白顛性商學苑」創辦人、「性商第一人」、「45＋女性創業家」，宣稱影響人數破百萬。

▲周媛公司販售的課程。（圖／翻攝自微博）

▲周媛公司販售的課程。（圖／翻攝自微博）

調查指出，黑白顛性商學苑的課程分為線上與線下兩大類。線上課程價格從9.9元、99元、999元到數千元不等，其中一門999元的課程，官方頁面顯示已有逾5600人購買。更高階的導師班、研習班，售價則落在29800元、39800元、49800元，最高甚至達88000元（約台幣39.9萬元）。

以官方商城顯示的課程價格與已學人數推算，周媛相關性商付費課程的累計收入已超過2400萬元（人民幣，下同，約台幣1億元）。

天眼查資料顯示，周媛名下關聯8家企業，其中5家處於存續狀態，經營範圍涵蓋教育諮詢服務、第一與第二類醫療器材、成人情趣用品、生物科技與生活美容等領域。

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

周媛性商教母網紅抖音迷因靈動老師眼神給出去黑白顛周媛X字形

