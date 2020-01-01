辯論會事實查核結果出爐　韓國瑜錯誤訊息數32條、蔡英文3條





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選辯論會已於2019年12月29日落幕，除了「台灣事實查核中心」日前提出查核報告之外，還有許多家媒體也聯合發表查核結果，只見國民黨總統候選人韓國瑜錯誤訊息達32條，總統蔡英文3條，親民黨總統候選人宋楚瑜則只有1條，不過上述三人都還有尚未查證完畢的言論。

根據「查核報告」指出，韓國瑜的談話內容可以拆成1259則，其中含有可查證內容 285則，不屬於查證範圍44則，一般敘述性文字或個人意見477則，目前已查核110則，錯誤訊息數在記者截稿前為32條。

關於韓國瑜的錯誤訊息，包括「今天我們擁有160多個國家國際免簽的活動」（應為111個）、「民進黨執政台灣民主在蔡英文三年的執政之下倒退30年，我們的經濟在退步」（以經濟成長率來說，台灣在過去三年並沒有退步）、「北韓軍事演習，發射飛彈，南韓就不生孩子了」等言論。

資料顯示，蔡英文談話內容可以拆成1704則，其中含有可查證內容306則，不屬於查證範圍24則，一般敘述性文字或個人意見421則，錯誤訊息數目前為3則，包括「我們體育總經費預算提高將近70％」（應為86％）、「克國政府團隊在很多重要的國際場合為臺灣仗義執言，尤其是哈里斯總理閣下也三度出席聯合國大會公開為台灣發聲」（應為4次）等。

宋楚瑜談話內容拆成207則，其中含有可查證內容70則，不屬於查證範圍 7 則，一般敘述性文字或個人意見130則，錯誤訊息數1則，為「明明國民黨清查黨產，婦聯會已經交出370億」，但婦聯會其實尚未交出370億元。

其他人也看了這些...

►蔡英文用主權牌反打韓國瑜：你不敢講「那個國家」 我來告訴你！

►「從來不抱女人」！ 韓國瑜澄清：我每天睡覺要念佛經的

►韓國瑜轟蘋果日報 宋楚瑜酸「不要學川普」：剛看了一個壞的例子

更多熱門新聞...

►韓國瑜嗆中央社「問題狹窄」：還在懷疑我會不會接受一國兩制？

►韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」 要不要問我幾歲之前還是處男

►韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

►超越藍綠，就靠她了