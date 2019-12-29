辯論會／韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

記者羅婉庭／台北報導

2020總統辯論會29日下午舉行，國民黨候選人韓國瑜表示，為什麼他不接受三立電視台的採訪，如果三立名字改成「兩立」他就接受訪問，三立因為剩下造謠、抹黑，沒有了良心，所以應該改名叫兩立。

針對宋楚瑜呼籲尊重媒體，韓國瑜回應，他絕對尊重媒體自由，但過去一年半來，「如果90％媒體都是攻擊陳萬水夫人、黑你喝酒抱女人、黑你的岳父、黑你的夫人干政、黑你的孩子不是自己生的，連續黑一年半，今天您會這樣說嗎？」看到韓國瑜被黑、被打卻呼籲韓國瑜要有風度、尊重媒體，看著別人挨打挨揍，話卻說得輕鬆。

韓國瑜表示，台灣幾十年民主政治，有像2020年這麼惡劣、這麼髒嗎？韓國瑜也問坐在台下道民進黨副總統候選人賴清德表示，「您自己作證！」他在4、5月時參加總統初選時被媒體、網軍打成什麼樣子「不是一樣要爺爺、叫奶奶嗎？」

韓國瑜指出，他看見蔡英文每天早上都在擠牙膏，把韓國瑜往一國兩制擠，支持中華民國憲政體制不是選票考量，是我們的信念，是台灣人的價值，不要去抹黑人家，「你愛台灣，我也愛台灣！你愛中華民國嗎？我不知道，我愛中華民國，妳對2300萬人民有感情嗎？我也不知道，因為你覺得好遙遠」，不要擠牙膏般的把韓國瑜往一國兩制擠，非常沒有水準。

2020總統辯論29日下午2時舉行，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

其他人也看了這些...

►蔡英文「國防我著力最深」：韓國瑜搞清楚！慶富案是馬政府時代

►韓國瑜嗆蔡英文「照念稿」：工讀生的表現會更好

►假想敵不在外面 宋楚瑜：是內部自己的分化

更多熱門新聞...

►「只要戰爭18-24歲大量死亡」 韓國瑜：避戰才是最高原則！

►辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」 韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

►再修一例一休？蔡英文：需要改進處隨時檢討

►超越藍綠，就靠她了