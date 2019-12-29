辯論會／韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男

記者羅婉庭／台北報導

2020總統辯論會29日下午舉行，針對媒體代表詢問國民黨候選人韓國瑜就任市長8個月就請假參選總統、又被爆料新莊王小姐的事情，未來在信用上如何說服選民？韓國瑜直批蘋果日報與壹週刊把台灣弄得腥風血雨；他談及的是大海，國家發展、總統領導、政黨派系、未來中華民國的前途，你跟我談的卻是一個漱口杯的問題。

韓國瑜指出，「要不要問我 初戀是幾歲？怎麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？無聊！」自從黎智英董事長打蘋果日報跟壹週刊帶入台灣，把台灣弄得的腥風血雨，「抹黑、造謠，非常沒有水準，讓我大失所望。」他在兩個月前提告蘋果日報，為什麼只看到韓國瑜的八卦，看不到蔡英文的八卦，就是因為害怕得罪當權派，永遠雙重標準，他呼籲選民，睜亮眼睛看清楚，這種專門造謠、重傷別人的媒體，選民要用智慧唾棄他，這些知識份子、名嘴良心被狗吃了。

韓韓國瑜也利用時間，提出他的勞工政策，會以勞工、農民、庶民為他的第一執政優先考量。蔡英文說「勞工是他心中最軟的一塊」其實勞工手上神聖的一張選票，對蔡英文來說，才是最甜的一塊。



韓國瑜在開場申論時指控總統蔡英文欺騙了四種人，包括台灣人、共產黨、香港人、台獨主義者等等，內容除了指出駐日大使謝長廷會面解放軍將領、民進黨高層到對岸唱「我們都是一家人」，香港媒體與學生會長批評蔡英文消費香港，港人流血讓民進黨選情補血，又在大選前倒數25日提出南台灣大建設，是非常不負責任的做法。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。



▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）