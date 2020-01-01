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鄭朝方、賴清德大跳運動操　熱血鐵粉掛點滴也要相挺

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▲鄭朝方、田耕豪、賴清德。（圖／記者陳凱力攝）

▲鄭朝方1日舉行運動方城市活動，與賴清德大跳健康操。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

選戰倒數10日， 1日開始進入選前黃金周末，鄭朝方在新竹縣府前廣場舉辦「元旦運動方城市」活動，副總統候選人賴清德站台助陣，其中現場一位掛著點滴的支持者到場力挺，賴清德心疼的表示，特別感謝這位民眾鼎力相挺朝方，也要這位朋友保重身體，一定要有著健康的身體共同迎向台灣勝利，掛著點滴的女士說：「鄭朝方加油！」，鄭朝方數次擁抱她，熱淚盈眶表達感謝。

▲鄭朝方、田耕豪、賴清德。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼現場出現熱血支持者，不畏寒冷、掛點滴來只為跟鄭朝方說一聲加油，鄭朝方熱淚盈眶感謝！

▲鄭朝方、田耕豪、賴清德。（圖／記者陳凱力攝）

賴清德表示，鄭朝方是他認識的候選人裡面最特別一位，連競選活動都辦的如此特別也是最歡樂的一場，讓他前所未見大吃一驚，更表示這是台灣唯一一個特別出眾、與眾不同的候選人，賴清德透漏時常在深夜與鄭朝方電話連線或簡訊深談，賴清德覺得鄭朝方就是年輕時的他，同樣深愛台灣這塊土地，始終用不同的方式為台灣努力奉獻，有著堅毅的精神，而鄭朝方也是他優先助選的首選名單，賴清德強調非常看好他，是認真、專業、為新竹著想的好立委，更是在政治領域中不可多得好人才，也深信鄭朝方會是一個很不一樣的立法委員，期待他在國會會有與眾不同的表現，懇託所有鄉親讓這樣難得的人才進入國會。

▲鄭朝方、田耕豪、賴清德。（圖／記者陳凱力攝）

▲田耕豪(右)說，期盼鄭朝方進入立法院可以為體育發聲，共同為台灣體育政策、運動國手來努力，打造更好的運動島。

鄭朝方說，身為新世代政治工作者的他始終堅持新方向的理念，選戰過程中從不把誰當對手或是要下架誰，而是讓自己一次又一次的突破，真正的打破舊政治，才能帶給新竹新方向，這次「20挺20運動方城市」就是希望首投族與年輕世代站出來力挺新世代的他，讓新竹可以翻轉。

新竹縣體育會理事長田耕豪說，很感佩鄭朝方對於體育族群的關心和付出，盼未來鄭朝方進入立法院可以為體育發聲，共同為台灣體育政策、運動國手來努力，打造更好的運動島。

賴清德呼籲，在最關鍵的時刻，要繼續替鄭朝方拉票擴大勝利，1月11日一定要出來投票，票投下去才算，再忙、再冷也要出門投票，尤其是年輕族群一定要全力相挺，讓鄭朝方高票當選，這是國家進步的力量最關鍵的一席，也是對新竹未來發展的唯一選擇。

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