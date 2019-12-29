辯論會／「從來不抱女人」！ 韓國瑜澄清：我每天睡覺要念佛經的

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午14時正式登場，三位總統候選人直球對決。國民黨總統候選人韓國瑜在回應親民黨主席宋楚瑜的提問時表示，綠營謠傳他喝酒抱女人，但他從來不抱，「我每天睡覺是要唸佛經的！」

韓國瑜表示，從事政治活動，最大的總統 ，最小的是村里長，政治人物要造福人民，拿到權力要幫人民做事，人民把票投給我們，不能為非作歹、貪污舞弊，造孽很有可能下地獄。

韓國瑜說，綠營謠傳他喝酒抱女人，但他從來不抱，「我每天睡覺是要唸佛經的！」

韓國瑜也反問說，蔡英文團隊有沒有敬天畏神，有沒有違背道德，有沒有違背人民的殷殷期盼，民進黨到底是造福還是在造孽？國民曾經黨腐敗過而下台，民進黨現在執政腐敗，2020年要下台。

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