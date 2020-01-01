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林昶佐批藍委「背棄立委職責」　浪費人民給的議事權力

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▲▼游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會上月31日三讀通過《反滲透法》草案，國民黨立委因質疑法案內容模糊，且程序太過粗糙，在議場戴上口罩靜坐表達抗議，全程未參與表決。無黨籍立委林昶佐1日受訪時表示，國民黨如果對《反滲透法》有意見，都可以針對每一條條文提出修正，「結果他們昨天的發言不斷地在複製貼上」，實在是浪費人民給予的議事權力。

林昶佐力拚連任，1日邀請游錫堃陪同於萬華進行車隊掃街。林昶佐表示，這次的選戰策略與四年前不一樣，四年前光是在地音樂會就舉辦了十幾場，幾位重要的朋友也都是比較分散，因次這次的策略調整為集中在最後的十幾天大家一起來，幫助林昶佐把投票率拴緊。他也預告，總統府秘書長陳菊與交通部長林佳龍也會在接下來陪同他一起進行掃街。

▲▼游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）

談及立法院上月31日通過的《反滲透法》，林昶佐表示，《反滲透法》在過去已經討論了好幾個月，並不是最近幾個禮拜才突然出現，國民黨如果對這部法有意見，昨天在院會有那麼多發言機會卻從來不講，只是講一些很空泛的發言，「每一條都有可以去談具體疑慮的地方，那是你的機會為什麼要放棄去講」。

林昶佐說，很可惜國民黨前一天的發言都是在複製貼上，光是「太趕了」就講了十次以上，「我覺得是在浪費人民給你的議事權力」。他表示，進到立法院就事論事、逐條講出自己的意見，並提出比別人好的版本是一個立法委員的職責，而不是只是在繞圈圈講空話，卻又領人民繳的納稅錢，「那這樣子誰都可以當立委」。

▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議 民進黨表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會處理《反滲透法》， 國民黨立委議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

林昶佐批評，過去四年來國民黨對於自己不喜歡、不支持的法案，都是用這種方式矇混過去，這完全是背棄一個身為立委該有的職權，他相信選民會做出決定。

林昶佐也說，今年幾乎只要跟中國大陸有關的議題，不管香港議題、《反滲透法》，甚或是國安五法的修法，任何跟中國有關的議題，國民黨的表態都剛好是中國要的，「怎麼會那麼巧、那麼剛好」。

林昶佐還指出，只要是國民黨反對的事情，過去這一屆下來不管是《促進轉型正義條例》，或是《政治檔案條例》的通過國民黨都說是戒嚴，但台灣現在也沒有變戒嚴，現在《反滲透法》通過國民黨又喊出戒嚴，「你們可不可以好好把過去每一次反對的事情、說會變戒嚴的事情好好反省一下」。

林昶佐呼籲，國民黨如果要反對就提出具體、有建設性的說法，而不是再搬出過去做過殘害台灣人權的事，現在也都已經證明國民黨所說的戒嚴都只是搪塞、為了拖延，結果現在又用同一招，他認為人民不會再相信。

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