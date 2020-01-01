游錫堃聲援《反滲透法》　左批國民黨「藍紅一體」、右嗆馬英九「居心可議」

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會上月31日三讀通過《反滲透法》草案，國民黨立委因質疑法案內容模糊，且程序太過粗糙，在議場戴上口罩靜坐表達抗議，全程未參與表決。前行政院長游錫堃1日受訪時表示，《反滲透法》的通過對台灣的安全幫助非常大，現在感覺好像「藍紅變成一體」，在進行一場「綠紅之爭」，更怒嗆前總統馬英九「居心可議」。

無黨籍立委林昶佐力拚連任，1日邀請游錫堃陪同於萬華進行車隊掃街。林昶佐表示，這次的選戰策略與四年前不一樣，四年前光是在地音樂會就舉辦了十幾場，幾位重要的朋友也都是比較分散，因次這次的策略調整為集中在最後的十幾天大家一起來，幫助林昶佐把投票率拴緊。

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



談及立法院上月31日通過的《反滲透法》，游錫堃表示，《反滲透法》的通過對台灣的安全幫助非常大，看到國民黨的行為大家都會有一個感覺，就是現在感覺好像「藍紅變成一體」，在進行一場「綠紅之爭」，看到國民黨立委坐在議場，不知道是在向誰表態，他對於國民黨感到非常傷心。

游錫堃批評，國民黨對有疑慮法案不提出對案，有問題也不好好修改，只是找一些立委藉故來推拉，「我覺得是向某方面在做表態，實在不可看」。他說，前總統馬英九貴為前任總統，竟然帶頭說《反滲透法》等同恢復戒嚴，但馬英九應該最知道戒嚴是什麼，兩蔣時代如何迫害異議人士，「反滲透法跟戒嚴豈能等同」。

游錫堃說，根據政治受難者林樹枝出版《出土的政治冤案─台灣1947-1985》一書的非正式統計，裡頭提到在兩蔣戒嚴時期總共執行了槍斃256次、判刑至少達到6000人，「馬先生難到你不知道戒嚴是什麼東西嗎」。游錫堃指出，從1979年的美麗島事件、1980的林宅血案，到1981年的陳文成命案都是在戒嚴時期，所以「反滲透法跟戒嚴怎麼會一樣」。

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃認為，戒嚴是對內壓迫異己，《反滲透法》則是對外要防衛中共對台灣的滲透，兩件事完全是不同的，《反滲透法》是在維護台灣的國家安全，「你扭曲事實地這麼厲害，我覺得馬前總統你居心可議」。

林昶佐也說，今年幾乎只要跟中國大陸有關的議題，不管香港議題、《反滲透法》，甚或是國安五法的修法，任何跟中國有關的議題，國民黨的表態都剛好是中國要的，「怎麼會那麼巧、那麼剛好」。

林昶佐表示，只要是國民黨反對的事情，過去這一屆下來不管是《促進轉型正義條例》，或是《政治檔案條例》的通過國民黨都說是戒嚴，但台灣現在也沒有變戒嚴，現在《反滲透法》通過國民黨又喊出戒嚴，「你們可不可以好好把過去每一次反對的事情、說會變戒嚴的事情好好反省一下」。

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