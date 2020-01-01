被指545億建設經費移花接木騙選票　陳亭妃控告童小芸違反選罷法

▲立委陳亭妃前往台南地檢署，按鈴申告童小芸涉嫌違反選罷法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃因不滿國民黨台南市立委候選人童小芸，日前公開質疑陳亭妃爭取545億建設經費係行政院補助款移花接木涉嫌騙選票及助理父親自焚、台南市議長選舉「背骨」等說法，1日下午前往台南地檢署按鈴申告童小芸涉嫌違反選罷法。

據了解，童小芸2019年12月26日公開質疑陳立委「545億」的建設經費如何而來，認為陳亭妃在選舉期間從來都沒有提出選舉的個人理想和政見，哪來向政府申請這麼多的經費，希望能提出申請的原件資料，不要以行政院的補助款和政策的預算的總合，移花接木成為自己的功勞，再以立委表現第一名來合理化，這是騙選票的一個明證。

童小芸質疑.陳亭妃與妹妹陳怡珍與黃姓助理究竟發生了什麼事，導致黃姓助理的父親自焚身亡，究竟發生什麼事？請出面說清楚講明白，對社會要有所交代。此外，對台南議長選舉時，陳亭妃妹妹陳怡珍跑票事件，童小芸質疑跑票如同「背骨」，背骨政黨，就會背骨國家；背骨國家就會出賣台灣，市議員跑票，只是背叛所屬的政黨而已；立法委員背骨就如同叛國，將來就可能會出賣台灣，她要求陳亭妃姊妹出來說出真相，向人民大眾有個清楚的交代即可。

陳亭妃認為童小芸的說法不實抹黑，散播不實文宣，意圖使人不當選，涉嫌違反選罷法，1日下午前往台南地檢署按鈴申告童小芸涉嫌違反選罷法罪嫌，台南地檢署已受理偵辦。童小芸表示，代表社會議論及公平正義，欣然接受陳亭妃的挑戰！

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