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三勢力搶攻跨年人潮！柯文哲陪李旻蔚掃街　余天喊話：已替三重爭取6億經費

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▲▼李旻蔚。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

▲李旻蔚持續推出新政策。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

記者黃可昀／綜合報導

新北第3選區（三重）民眾黨立委候選人李旻蔚，31日邀請到柯文哲一起在街頭拉票，吸引不少路人停下腳步合影，她這兩天也在臉書發表新政策，包括加速都市更新、工業區立體化等議題。敵軍李翁月娥、余天昨晚也都出發掃街，頂著低溫搶攻跨年人潮拜票。

李旻蔚指出，三重老舊矮房多，道路也偏狹窄，影響到公共安全與救災路線，所以「加速都市更新」絕對是必要執行的政策，逐步拓寬巷弄並且讓房子向上發展，透過補助增加老公寓的電梯比例，「除此之外，我也計畫要以二重疏洪道與淡水河為雙主軸，發展河岸邊的建設與觀光」，帶動三重的產業機能。她也提到「工業區立體化」，廠房的使用面積提升，就能增加企業投資意願，進而創造三重區更多就業機會。

▲▼余天。（圖／余天辦公室提供）

▲余天已為三重爭取6億多經費。（圖／余天辦公室提供）

余天則PO影片表示，在民進黨執政的這段期間，他已經替三重爭取6億多經費，呼籲選民1月11日一定要記得出來投票，讓他能繼續向中央爭取更多建設，文章中也寫到要送出10組他親筆簽名的台灣抱枕，希望網友幫忙分享影片一起參加抽獎。

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥昨天同樣忙著拜票，與在地2位里長一同掃街，元旦一早也出席了向日葵廣場的升旗典禮，積極和選民進行接觸。前新北市長朱立倫日前替她輔選時表示，李翁月娥在地方服務數十年，這次參選有國民黨和無黨聯盟的支持，他相信李翁月娥這些日子打造的建設，三重人全都看在眼裡也給予肯定。

▲▼李翁月娥。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

▲李翁月娥深耕基層數十年。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

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